Про це в етері 24 Каналу наголосив військовий експерт Павло Нарожний, пояснивши, що аби замінити пошкоджені чи знищені стендери Росії доведеться купувати нові запчастини за кордоном. Якщо їй вдасться це зробити, то на процес відновлення обладнання знадобиться щонайменше декілька місяців.

В чому противник прорахувався?

Сьогодні українські БпЛА спроможні літати на велику відстань. Як зазначив військовий експерт, виявилося, що ворог не готовий до відбиття масованих атак на відміну від України, на яку росіяни спрямували перші дрони-камікадзе у 2022 році. Наша держава зробила ставку зараз на дрони-перехоплювачі, аби захистити небо, до цього були впроваджені мобільні вогневі групи.

А от Росія, зі слів Нарожного, акцент зробила на ЗРК малого радіуса дії "Тор", "Панцир". Але ж дрони СОУ прилітають не лише по НПЗ ворога, а й об'єктах його ВПК, де як раз виробляються різни види ракет до ЗРК. Нарожний нагадав, що на початку березня безпілотники навідалися на завод "Кремній Ел", який займався виготовленням мікроелектроніки для ракет ППО.

"Зараз у ворога дуже цікава ситуація. Ми стріляємо дронами, які вартують декілька десятків тисяч доларів, а росіяни збивають їх високовартісною ракетою від "Панцира", яку вони не встигають виробляти в необхідній кількості. Можливо, вони зможуть перекрити цей розрив, але для цього їм треба від 3 місяців до навіть 1 року", – озвучив Нарожний.

Системні атаки СОУ: які цілі ворога в пріоритеті?

Зі слів військового експерта, атаки з боку Сил оборони України проводяться системно. Зокрема, одним з напрямків роботи оборонців є знищення російських систем ППО, роблять вони це за допомогою безпілотників, тим самим послаблюють спроможність ворога захищатися. Друга ціль ударів СОУ – арсенали противника.

Згадаймо удар по Волгоградській області, селищі Котлубань. Там було від 5 до 12 тисяч ракет для систем ППО. Там зберігався різний асортимент. Такими ударами ми прорубуємо вікно в російському повітряному просторі,

– підкреслив Нарожний.

Він зауважив на тому, що проблема Росії полягає і в тому, що на її території величезна кількість об'єктів, які потребують захисту. Перекрити засобами протиповітряної оборони такий обсяг вкрай складно.

Росіянам, зі слів військового експерта, на кожному об'єкті, який вони захищають, треба мати ракет до ППО набагато більше, ніж дронів, які спрямовують по них СОУ. Якщо умовно Україна запустила 100 БпЛА по одній точці, то ворогу треба для відбиття атаки мати при собі 150 – 200 ракет.

Ми перенасичуємо їм систему ППО і таким чином можемо пробити її коли завгодно,

– підсумував Нарожний.

