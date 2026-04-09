Про це президент України заявив в інтерв'ю Rai Radio.

Чим загрожує передача Донбасу?

Президент Зеленський сказав, що питання передачі Донбасу Росії не може бути предметом обговорення.

У такому випадку окупанти можуть зайняти найкращі захищені позиції без жодних втрат. А на будівництво нових укріплень потрібно 1 – 1,5 роки.

Вони можуть напасти на Харків та інші міста, які роблять великий внесок у наш ВВП. І в суспільстві буде розкол,
– додав Зеленський.

Український лідер вважає, що розкол – це як ключова мета Володимира Путіна, так і руйнування незалежності України.

Чи змінились вимоги Росії?

  • Раніше повідомлялось, що Росія може готувати інформаційне підґрунтя для нових вимог до України та НАТО. ЗА словами речника Кремля Дмитра Пєскова, попередні умови вже не актуальні.

  • Так президент Зеленський заявив, що України не визнає Крим російським і не буде "нагороджувати" окупантів за їхні дії. Він вкотре наголосив, що не підтримає домовленості, що суперечать Конституції України.

  • Висока представниця Євросоюзу з питань закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас вважає, що Донбас – не остаточна мета Росії. Водночас Москва на перемовинах хоче отримати те, що не змогла досягти на фронті.