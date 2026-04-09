Про це президент України заявив в інтерв'ю Rai Radio.
Дивіться також Тристоронні перемовини з Росією відкладено: Зеленський назвав причину
Чим загрожує передача Донбасу?
Президент Зеленський сказав, що питання передачі Донбасу Росії не може бути предметом обговорення.
У такому випадку окупанти можуть зайняти найкращі захищені позиції без жодних втрат. А на будівництво нових укріплень потрібно 1 – 1,5 роки.
Вони можуть напасти на Харків та інші міста, які роблять великий внесок у наш ВВП. І в суспільстві буде розкол,
– додав Зеленський.
Український лідер вважає, що розкол – це як ключова мета Володимира Путіна, так і руйнування незалежності України.
Чи змінились вимоги Росії?
Раніше повідомлялось, що Росія може готувати інформаційне підґрунтя для нових вимог до України та НАТО. ЗА словами речника Кремля Дмитра Пєскова, попередні умови вже не актуальні.
Так президент Зеленський заявив, що України не визнає Крим російським і не буде "нагороджувати" окупантів за їхні дії. Він вкотре наголосив, що не підтримає домовленості, що суперечать Конституції України.
Висока представниця Євросоюзу з питань закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас вважає, що Донбас – не остаточна мета Росії. Водночас Москва на перемовинах хоче отримати те, що не змогла досягти на фронті.