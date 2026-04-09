Про це заявив український президент Володимир Зеленський в інтерв'ю кореспонденту Rai Radio.

Як Зеленський пояснив зупинку переговорів?

Президент привітав США з угодою про тимчасове припинення вогню в Ірані. На його думку, це полегшить розв'язання глобальної енергетичної кризи. Але ситуація на Близькому Сході не має заважати допомозі України.

Підтримка України, зокрема, постачанням зброї, має продовжуватися,

– сказав він.

За його словами, Дональд Трамп наразі здебільшого зосереджений на війні на Близькому Схолі, і саме це стало причиною "відкладення" тристоронніх переговорів з Росією, проте він запевнив, що це тимчасові проблеми.

Зауважимо, що останні переговори у тристоронньому форматі за посередництва спецпредставника США Стіва Віткоффа були ще 17 – 18 лютого в Женеві, Швейцарія. Тоді заявляли про частковий прогрес після зустрічей.

