Про це на брифінгу 8 квітня повідомив речник МЗС України Георгій Тихий.

Речник наголосив, що запрошення американських гостей до Києва нині залишається в силі.

"Ми будемо раді їх вітати, коли буде така готовність", – заявив Тихий.

Водночас Тихий прокоментував роботу над документом про гарантії безпеки. За його словами, нині з'явились нові можливості для зміцнення документа. Мовиться і про розвиток подій на Близькому Сході й про залученість України до цієї ситуації.

Наразі над гарантіями безпеки для України працюють: керівник Офісу президента України Кирило Буданов, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, начальник Генштабу Андрій Гнатов та заступник керівника ОП Сергій Кислиця.

До слова! Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що Штати пов'язують питання надання гарантій безпеки із виходом українських військ із Донбасу. Тоді як Марко Рубіо спростував ці слова, мовляв, така заява є брехнею й розчаровує його.

