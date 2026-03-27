Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що слова президента України Володимира Зеленського щодо можливих умов з боку США в обмін на гарантії безпеки не відповідають дійсності. Про це Рубіо заявив під час пресконференції.

Дивіться також У Зеленського розкрили, чому Росія знову зриває переговори

Що заявив Рубіо про гарантії безпеки?

За словами Рубіо, Вашингтон не висував Україні жодних вимог щодо виведення військ із Донбасу. Він наголосив, що твердження про такі умови є "брехнею" і викликають у нього розчарування.

Американський посадовець пояснив, що під час обговорень йшлося лише про те, що гарантії безпеки не можуть набути чинності до завершення війни. При цьому це не було пов'язано з вимогами територіальних поступок.

Це не було умовою, що гарантії можливі лише у разі відмови від територій. Я не знаю, чому звучать такі заяви. Це неправда,

– підкреслив Рубіо.

Також під час зустрічі G7 він зазначив, що війна в Україні не є війною США, однак саме Вашингтон надав найбільшу підтримку серед усіх країн. За його словами, це питання ще потребуватиме оцінки з боку американського керівництва у майбутньому.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що США пов'язують надання гарантій безпеки Україні з передачею Донбасу Росії. Він наголосив, що Вашингтон тисне на Україну через ситуацію на Близькому Сході, але український лідер наголосив на необхідності надійних гарантій безпеки.

Що відомо про гарантії безпеки для України після закінчення війни?