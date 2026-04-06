На "зайнятість" США вказав речник Путіна Дмитро Пєсков.

Дивіться також "Ми перейшли на новий рівень": що українські військові роблять у Лівії і як це вплине на Росію

Що Пєсков сказав про переговори з Україною?

За словами Пєскова, наразі переговори щодо України перебувають на паузі.

"У тристоронньому форматі важко зібратися, оскільки у США багато інших справ", – пояснив чиновник.

Пєсков зазначив, що тим часом Росія та Україна продовжують вести свої окремі контакти зі США.

Ми теж тими каналами, які у нас є, продовжуємо обмін інформацією з американцями,

– сказав він.

Також Пєсков зауважив, що Кремлю достеменно невідомо про нібито підготовку поїздки Віткофа і Кушнера до Києва після Великодня. Про це раніше повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, американські переговорники приїдуть до української столиці для обговорення гарантій безпеки від США.

Нагадаємо, що черговий раунд тристоронніх переговорів був запланований на початок березня. Він мав відбутися в Абу-Дабі. Однак саме тоді США розпочали військову операцію проти Ірану, і пріоритети американців змістилися.

Володимир Зеленський заявляв, що американці пропонували українцям та росіянам зустрітися у США, оскільки не хотіли покидати свою країну на тлі війни. Втім, окупанти виступили категорично проти, пропонуючи для зустрічі Швейцарію і Туреччину.

