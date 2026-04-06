На "занятость" США указал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Что Песков сказал о переговорах с Украиной?
По словам Пескова, сейчас переговоры по Украине находятся на паузе.
"В трехстороннем формате трудно собраться, поскольку у США много других дел", – обьяснил чиновник.
Песков отметил, что в это время Россия и Украина продолжают вести свои отдельные контакты с США.
Мы тоже по каналам, которые у нас есть, продолжаем обмен информацией с американцами,
– сказал он.
Также Песков отметил, что Кремлю доподлинно неизвестно о якобы подготовке поездки Виткофа и Кушнера в Киев после Пасхи. Об этом ранее сообщил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. По его словам, американские переговорщики приедут в украинскую столицу для обсуждения гарантий безопасности от США.
Напомним, что очередной раунд трехсторонних переговоров был запланирован на начало марта. Он должен был состояться в Абу-Даби. Однако именно тогда США приступили к военной операции против Ирана, и приоритеты американцев сместились.
Владимир Зеленский заявлял, что американцы предлагали украинцам и россиянам встретиться в США, потому что не хотели покидать свою страну на фоне войны. Впрочем, оккупанты выступили категорически против, предлагая для встречи Швейцарию и Турцию.
Мирные переговоры Украины, США и России: последние новости
- Владимир Зеленский сообщил, что россияне через американцев якобы передали, что у Украины только два месяца для вывода ВСУ из Донбасса. После того, как этот дедлайн пройдет, Россия выдвинет уже новые условия для мира. Москва убеждает Вашингтон, что якобы способна через 2 месяца оккупировать всю Донетчину, после чего будет продвигаться дальше.
- В свою очередь спикер Путина Дмитрий Песков заявлял: если Украина не согласится на мир "вовремя", то впоследствии якобы вынуждена будет делать это на худших условиях. Также он сказал, что ситуация на фронте развивается не "в интересах Киева и Украина заинтересована в любом перемирии".
- В то же время в Кремле заявили, что не устанавливали четкие сроки для вывода ВСУ из Донбасса, но намекают, что это следует сделать как можно быстрее. Песков назвал отступление Украины "первым шагом к миру" и добавил, что Россия продолжит войну, пока не достигнет своих целей.
- По словам Зеленского, США, к сожалению, считают вывод ВСУ из Донбасса единственным путем прекращения огня. Президент Украины заявил о давлении со стороны Вашингтона, чем вызвал критику в свой адрес от Марка Рубио.
- Президент Турции Эрдоган не оставляет амбиции быть посредником в конфликте России и Украины. Он предложил провести мирные переговоры в Стамбуле.
- Владимир Зеленский предложил США новый формат переговоров: американская сторона может приехать сначала в Киев, а затем – в Москву.