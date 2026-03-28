Ранее Владимир Зеленский в интервью Reuters сказал, что США связывают предоставление гарантий безопасности Украине с передачей Донбасса России. Во время общения с журналистами глава государства отверг обвинения во лжи от Рубио и не отказался от своих слов, передает 24 Канал.

Как Зеленский объяснил свои слова о требовании от США?

Президент пояснил, что Россия требует вывода украинских войск из Донбасса для прекращения огня. В то же время, американская сторона говорит, что предоставит Украине гарантии безопасности после того, как боевые действия завершатся.

То есть выход войск из Донбасса – это условие завершения войны и предоставление нам гарантий безопасности. Я никому ничего не лгал и не имею такой привычки. Просто это восприняли, что американцы якобы давят на нас. Я не говорил, что они на нас давят,

– объяснил политик.

Владимир Зеленский заявил, что ситуация ясна без дополнительных объяснений, ведь все видят, кто именно оказывает давление и на кого. По его словам, нет необходимости озвучивать это вслух, поскольку это и так очевидно.

Он также отметил, что с 2022 года аппетиты российской стороны не выросли, и добавил, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от многих факторов, в частности, от возможностей Украины на поле боя. При этом президент отметил важность не сдаваться и продолжать диалог.

Почему Рубио обвинил Зеленского во лжи?