Ранее Владимир Зеленский в интервью Reuters сказал, что США связывают предоставление гарантий безопасности Украине с передачей Донбасса России. Во время общения с журналистами глава государства отверг обвинения во лжи от Рубио и не отказался от своих слов, передает 24 Канал.
Как Зеленский объяснил свои слова о требовании от США?
Президент пояснил, что Россия требует вывода украинских войск из Донбасса для прекращения огня. В то же время, американская сторона говорит, что предоставит Украине гарантии безопасности после того, как боевые действия завершатся.
То есть выход войск из Донбасса – это условие завершения войны и предоставление нам гарантий безопасности. Я никому ничего не лгал и не имею такой привычки. Просто это восприняли, что американцы якобы давят на нас. Я не говорил, что они на нас давят,
– объяснил политик.
Владимир Зеленский заявил, что ситуация ясна без дополнительных объяснений, ведь все видят, кто именно оказывает давление и на кого. По его словам, нет необходимости озвучивать это вслух, поскольку это и так очевидно.
Он также отметил, что с 2022 года аппетиты российской стороны не выросли, и добавил, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от многих факторов, в частности, от возможностей Украины на поле боя. При этом президент отметил важность не сдаваться и продолжать диалог.
Почему Рубио обвинил Зеленского во лжи?
- Президент Зеленский выразил обеспокоенность тем, что Вашингтон усиливает давление на Украину, чтобы достичь мирного соглашения. Он отметил, что американцы готовы предоставить эти гарантии на высоком уровне, как только Украина будет готова вывести войска из Донбасса.
- Марко Рубио в свою очередь заявил, что слова Зеленского не соответствуют действительности. Он отметил, что США не требовали от Украины вывода войск из Донбасса. Речь шла только о том, что гарантии безопасности не вступят в силу до завершения войны, и это, мол, не связано ни с какими территориальными уступками.
- Марк Рубио также сказал, что отсутствие компромиссов в мирных переговорах может привести к продолжению войны России против Украины, однако окончательное решение зависит от Киева. По его словам, США не навязывают Украине никаких решений, в частности, относительно возможного выхода из Донецкой области, и не ставят ультиматумов. Он пояснил, что роль Вашингтона заключается в выяснении позиций Украины и России и поиске компромисса, который устроит обе стороны. Рубио также подчеркнул, что если Украина не согласится на некоторые уступки, война может продолжаться, в то же время подчеркнув, что компромиссы должны быть и со стороны России.