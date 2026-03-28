Об этом Axios рассказали осведомленные источники, которые присутствовали во время переговоров.
Интересно "Это ложь": Рубио резко ответил на слова Зеленского об ультиматуме США относительно гарантий безопасности
Почему Рубио и Каллас поссорились на саммите G7?
Во время встречи министров иностранных дел G7 между главой дипломатии ЕС Кайей Каллас и госсекретарем США Марко Рубио возникла напряженная перепалка. По словам трех источников, Каллас прямо спросила, когда Вашингтон начнет действовать жестче в отношении России – и получила резкий ответ.
Этот конфликт, произошедший на глазах других союзников, показал более глубокую проблему – роста недоверия между США и частью европейских партнеров относительно подходов к войне в Украине.
По информации источников, во время обсуждения украинского вопроса Каллас раскритиковала США за отсутствие усиленного давления на Москву. Она напомнила Рубио его же заявление годичной давности о том, что в случае затягивания войны Россией терпение США иссякнет и Вашингтон пойдет на дополнительные шаги.
Прошел год, а Россия так и не сдвинулась с места. Когда же ваше терпение закончится?
– сказала Каллас, по словам собеседников.
Госсекретарь США, как отмечают источники, заметно разозлился и ответил на повышенных тонах.
"Мы делаем все возможное, чтобы положить конец войне. Если вы считаете, что можете сделать это лучше – пожалуйста. Мы отойдем", – пересказывают слова Рубио осведомленные собеседники.
Он также отметил, что США ведут переговоры с обеими сторонами, но при этом поддерживают только Украину, в частности, поставками оружия и разведывательных данных.
После этого эмоционального разговора несколько европейских министров призвали Вашингтон и в дальнейшем играть ключевую роль в дипломатических контактах между Киевом и Москвой. В конце встречи Рубио и Каллас ненадолго отошли, чтобы снизить напряжение.
В Госдепартаменте США инцидент назвали "откровенным обменом мнениями", подчеркнув, что именно для этого и существует дипломатия. В то же время у Каллас от комментариев отказались.
Публично Рубио отрицал какой-либо конфликт. По его словам, подобные встречи обычно проходят в конструктивном тоне, а союзники, наоборот, благодарят США за их роль и посредничество в войне между Россией и Украиной.
Ранее журналисты Bloomberg писали, что еще одной темой, из-за которой между Марко Рубио и странами G7 возник спор стала война в Иране и отказ европейских союзников поддержать эту операцию.
Что недавно Рубио говорил относительно войны в Украине?
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что отсутствие компромиссов в мирных переговорах будет означать продолжение войны. Американский дипломат подчеркнул, что США не навязывают Украине идею уступок, и окончательное решение должна принимать прежде всего Украина.
Стоит отметить, что на саммите G7 во Франции с Рубио встретился и глава МИД Украины Андрей Сибига. Министр обсудил с госсекретарем США помощь Украине, давление на Россию и ситуацию на Ближнем Востоке.