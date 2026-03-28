Об этом Axios рассказали осведомленные источники, которые присутствовали во время переговоров.

Почему Рубио и Каллас поссорились на саммите G7?

Во время встречи министров иностранных дел G7 между главой дипломатии ЕС Кайей Каллас и госсекретарем США Марко Рубио возникла напряженная перепалка. По словам трех источников, Каллас прямо спросила, когда Вашингтон начнет действовать жестче в отношении России – и получила резкий ответ.

Этот конфликт, произошедший на глазах других союзников, показал более глубокую проблему – роста недоверия между США и частью европейских партнеров относительно подходов к войне в Украине.

По информации источников, во время обсуждения украинского вопроса Каллас раскритиковала США за отсутствие усиленного давления на Москву. Она напомнила Рубио его же заявление годичной давности о том, что в случае затягивания войны Россией терпение США иссякнет и Вашингтон пойдет на дополнительные шаги.

Прошел год, а Россия так и не сдвинулась с места. Когда же ваше терпение закончится?

– сказала Каллас, по словам собеседников.

Госсекретарь США, как отмечают источники, заметно разозлился и ответил на повышенных тонах.

"Мы делаем все возможное, чтобы положить конец войне. Если вы считаете, что можете сделать это лучше – пожалуйста. Мы отойдем", – пересказывают слова Рубио осведомленные собеседники.

Он также отметил, что США ведут переговоры с обеими сторонами, но при этом поддерживают только Украину, в частности, поставками оружия и разведывательных данных.

После этого эмоционального разговора несколько европейских министров призвали Вашингтон и в дальнейшем играть ключевую роль в дипломатических контактах между Киевом и Москвой. В конце встречи Рубио и Каллас ненадолго отошли, чтобы снизить напряжение.

В Госдепартаменте США инцидент назвали "откровенным обменом мнениями", подчеркнув, что именно для этого и существует дипломатия. В то же время у Каллас от комментариев отказались.

Публично Рубио отрицал какой-либо конфликт. По его словам, подобные встречи обычно проходят в конструктивном тоне, а союзники, наоборот, благодарят США за их роль и посредничество в войне между Россией и Украиной.

Ранее журналисты Bloomberg писали, что еще одной темой, из-за которой между Марко Рубио и странами G7 возник спор стала война в Иране и отказ европейских союзников поддержать эту операцию.

