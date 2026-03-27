Об этом сообщает Bloomberg.
Каким был спор Рубио с представителями G7?
Одним из главных камней преткновения стала реакция европейских государств на призыв президента США Дональда Трампа присоединиться к защите Ормузского пролива. В Вашингтоне недовольны тем, что союзники не спешат поддержать операцию против Ирана.
Рубио заметил, что Соединенные Штаты регулярно получают запросы о помощи, в частности по Украине, однако когда сами обращаются к партнерам, ответ не всегда является положительным.
В европейских столицах отвечают сдержанно: там заявляют, что готовы рассмотреть участие в миссии в Ормузском проливе только после прекращения активных боевых действий. В то же время подчеркивают, что формального запроса от США пока не поступало.
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль признал, что ситуация вызывает раздражение, но подчеркнул: для участия Берлина нужны четкие юридические основания и официальное обращение. Французская сторона, в свою очередь, подтвердила подготовку возможной миссии – однако только в оборонительном формате и после завершения боевых действий, подчеркнув, что не стремится втягивания в войну.
Несмотря на разногласия, Украина остается ключевым вопросом для Европы. Там пытаются связать конфликты, акцентируя на сотрудничестве Москвы и Тегерана. В частности, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Россия передает Ирану разведывательные данные, а в Великобритании напомнили о поставках иранских дронов для российской армии.
На этом фоне Рубио подчеркнул, что США сделали наибольший вклад в поддержку Украины, хотя, по его словам, "это не война Америки".
"Поэтому это будет тем моментом, который президент должен будет учесть в будущем", – заметил он.
Ранее Рубио встретился с Сибигой
Министр иностранных дел Андрей Сибига обсудил с госсекретарем США Марко Рубио помощь Украине, давление на Россию и ситуацию на Ближнем Востоке.
Сибига отметил важность давления на Россию и Иран, а также подчеркнул вклад Украины как партнера по безопасности и контрибутора.