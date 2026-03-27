Об этом сообщает Bloomberg.

Смотрите также Рубио могут не впустить в Китай: Пекин сделал неоднозначное заявление

Каким был спор Рубио с представителями G7?

Одним из главных камней преткновения стала реакция европейских государств на призыв президента США Дональда Трампа присоединиться к защите Ормузского пролива. В Вашингтоне недовольны тем, что союзники не спешат поддержать операцию против Ирана.

Рубио заметил, что Соединенные Штаты регулярно получают запросы о помощи, в частности по Украине, однако когда сами обращаются к партнерам, ответ не всегда является положительным.

В европейских столицах отвечают сдержанно: там заявляют, что готовы рассмотреть участие в миссии в Ормузском проливе только после прекращения активных боевых действий. В то же время подчеркивают, что формального запроса от США пока не поступало.

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль признал, что ситуация вызывает раздражение, но подчеркнул: для участия Берлина нужны четкие юридические основания и официальное обращение. Французская сторона, в свою очередь, подтвердила подготовку возможной миссии – однако только в оборонительном формате и после завершения боевых действий, подчеркнув, что не стремится втягивания в войну.

Несмотря на разногласия, Украина остается ключевым вопросом для Европы. Там пытаются связать конфликты, акцентируя на сотрудничестве Москвы и Тегерана. В частности, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Россия передает Ирану разведывательные данные, а в Великобритании напомнили о поставках иранских дронов для российской армии.

На этом фоне Рубио подчеркнул, что США сделали наибольший вклад в поддержку Украины, хотя, по его словам, "это не война Америки".

"Поэтому это будет тем моментом, который президент должен будет учесть в будущем", – заметил он.

Ранее Рубио встретился с Сибигой