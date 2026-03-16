Об этом пишет Reuters и Financial Times.

Почему Рубио могут не впустить в Китай?

Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь во время брифинга ответил, впустят ли Марко Рубио вместе с Дональдом Трампом.

Китайские санкции были направлены против слов и действий господина Рубио в отношении Китая в то время, когда он занимал должность сенатора,

– заявил он.

Китай еще в 2020 году ввел санкции против нынешнего госсекретаря США Марко Рубио, когда он был сенатором. Ограничения стали ответом Пекина на его жесткую критику в отношении нарушений прав человека в Синьцзяне и поддержку американских законов и санкций против китайских и гонконгских чиновников.

Китайские санкции предусматривают запрет на въезд в страну и другие ограничения. В Пекине тогда заявили, что Рубио вмешивается во внутренние дела Китая.

На фоне напряженных отношений между странами президент США Дональд Трамп заявил, что может отложить встречу с лидером КНР Си Цзиньпином, если Китай не поможет в вопросах безопасности в Ормузском проливе. По его словам, значительная часть китайского импорта нефти проходит именно через этот маршрут.

Я считаю, что Китай тоже должен помочь, ведь 90% нефти Китай получает именно через этот пролив. Мы хотели бы знать об этом заранее. Мы можем отложить встречу,

– сказал Трамп.

Саммит лидеров США и Китая был запланирован на конец марта, однако теперь его проведение оказалось под угрозой и может быть перенесено на неопределенный срок.

