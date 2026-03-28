Про це Axios розповіли обізнані джерела, які були присутні під час переговорів.

Цікаво "Це брехня": Рубіо різко відповів на слова Зеленського про ультиматум США щодо гарантій безпеки

Чому Рубіо та Каллас посварилися на саміті G7?

Під час зустрічі міністрів закордонних справ G7 між главою дипломатії ЄС Кая Каллас та держсекретарем США Марко Рубіо виникла напружена перепалка. За словами трьох джерел, Каллас прямо запитала, коли Вашингтон почне діяти жорсткіше щодо Росії – і отримала різку відповідь.

Цей конфлікт, що стався на очах інших союзників, показав глибшу проблему – зростання недовіри між США та частиною європейських партнерів щодо підходів до війни в Україні.

За інформацією джерел, під час обговорення українського питання Каллас розкритикувала США за відсутність посиленого тиску на Москву. Вона нагадала Рубіо його ж заяву річної давнини про те, що у разі затягування війни Росією терпіння США вичерпається і Вашингтон піде на додаткові кроки.

Минув рік, а Росія так і не зрушила з місця. Коли ж ваше терпіння закінчиться?

– сказала Каллас, за словами співрозмовників.

Держсекретар США, як зазначають джерела, помітно роздратувався і відповів на підвищених тонах.

"Ми робимо все можливе, щоб покласти край війні. Якщо ви вважаєте, що можете зробити це краще – будь ласка. Ми відійдемо", – переказують слова Рубіо обізнані співрозмовники.

Він також наголосив, що США ведуть переговори з обома сторонами, але при цьому підтримують лише Україну, зокрема, постачанням зброї та розвідувальних даних.

Після цієї емоційної розмови кілька європейських міністрів закликали Вашингтон і надалі відігравати ключову роль у дипломатичних контактах між Києвом і Москвою. Наприкінці зустрічі Рубіо і Каллас ненадовго відійшли, щоб знизити напругу.

В Держдепартаменті США інцидент назвали «відвертим обміном думками», підкресливши, що саме для цього й існує дипломатія. Водночас у Каллас від коментарів відмовилися.

Публічно Рубіо заперечив будь-який конфлікт. За його словами, подібні зустрічі зазвичай проходять у конструктивному тоні, а союзники, навпаки, дякують США за їхню роль і посередництво у війні між Росією та Україною.

Раніше журналісти Bloomberg писали, що ще однією темою, через яку між Марко Рубіо та країнами G7 виникла суперечка стала війна в Ірані та відмова європейських союзників підтримати цю операцію.

Що нещодавно Рубіо казав стосовно війни в Україні?