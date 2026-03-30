Як намагаються уникнути кризи?

Йдеться про випуск стратегічних резервів або ж навіть встановлення верхньої межі цін на нафту. Деталі передає Politico.

Обізнані з ходом підготовки дипломати розповіли для журналістів, що до міністрів фінансів та енергетики приєднаються онлайн голови центробанків, аби розглянути різні варіанти дій.

Зокрема, очільник французького мінфіну Ролан Лескюр наголосив, що ця група урядовців збереться з керівниками центробанків "уперше за 50 років".

Однак на засіданні 30 березня навряд ухвалять далекосяжні рішення. "Ми ще не готові до цього", – сказав один із посадовців ЄС щодо перспективи обмеження цін на нафту. До слова, попередні зустрічі минали без погодження таких спільних дій.

Довідка: до складу G7 (Групи Семи) входять США, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Канада та Японія.

Нагадаємо, напередодні Міжнародне енергетичне агентство оголосило про випуск 400 мільйонів барелів нафти (20% зі світових запасів) для пом'якшення дефіциту. Ескалацію на Близькому Сході в організації назвали "найбільшою загрозою глобальній енергетичній безпеці в історії", писали в Financial Times.

