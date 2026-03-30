Які правила для водіїв можуть ввести?

Це станеться вперше за 35 років, якщо ціни на нафту перевищать 120 доларів за барель. Деталі повідомляє Bloomberg.

Нагадаємо, у Південній Кореї вже діють обмеження для держслужбовців, частоту поїздок яких обмежили. За даними The Korea Times, їм доводиться утримуватись від керування авто один раз на тиждень, причому день визначають за останньою цифрою номерного знака: 1 означає понеділок, 2 – вівторок тощо.

Тепер же подібні заходи можуть застосувати до звичайних громадян, що стане першим подібним кроком з часів війни у Перській затоці 1991 року.

Ми розглядаємо можливість поширення цієї системи на приватний сектор, але сподіваємося, що війна скоро закінчиться, і такі заходи не будуть потрібні,

– заявив міністр фінансів Ку Юн Чхоль.

Нагадаємо, минулого тижня президент Лі Чже Мьон закликав скоротити споживання електроенергії та користуватися громадським транспортом замість авто, щоб уникнути дефіциту енергоресурсів у зв'язку з тривалим конфліктом в Ірані.

Що відбувається з Південною Кореєю?

До слова, країна залежала від імпорту енергоносіїв із Близького Сходу, тож стикається з посиленням ризиків зростання інфляції.

І хоча на початку березня темпи експорт Південної Кореї зберіг динаміку завдяки стійкому попиту, стрімке зростання світових цін на нафту призводить до підвищення вартості сировини. Ба більше, погіршення умов морських перевезень і загальні перебої з постачаннями тиснуть на торговельні потоки.

Обмеження поїздок автомобілями для звичайних громадян означало б посилення занепокоєння щодо загрози енергетичного шоку для економіки, яка відіграє ключову роль у глобальних технологічних ланцюгах.

Цікаво! Нагадаємо, уранці понеділка, 30 березня, ціна нафти марки Brent підскочила на 3,7% – до 116,75 долара за барель – після того, як хусити запустили ракети по Ізраїлю.

