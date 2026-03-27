Що відбувається в Молдові?

Перевізники призупинили виконання близько 70% регулярних автобусних маршрутів. Деталі передає Інтерфакс-Україна.

Дивіться також Ситуація з дизельним пальним в Україні: чи справді буде дефіцит у квітні

Наприклад, за словами віцепрем'єра Володимира Болі, у місті Сороки зупинено 90% рейсів, а в Бєльцях – від 50 до 60%. Складна ситуація також у Кишиневі, де скасовано близько 90% рейсів до Південного вокзалу.

В уряді країни почали обговорення щодо можливих механізмів підтримки автоперевізників. Йдеться про визначення формул компенсації або ж відшкодування частини витрат підприємцям.

Але підвищувати вартість пасажирських перевезень не планують.

Ми не говоримо про підвищення цін. Обговорень із цього приводу не було. Ми говоримо про інструмент, який надає нам змогу коригувати ціни відповідно до зростання витрат, включно з витратами на паливо,

– пояснив посадовець.

Довідка: у Молдові ціна дизпального зросла в 1,6 раза, порівнюючи з початком березня. Загалом у країні працюють близько 330 компаній на 2,5 тисячах регулярних маршрутів.

Нагадаємо, раніше через ймовірний дефіцит пального влада тимчасово послабила обмеження для роботи мережі російських АЗС "Лукойл". Особливу увагу звернули саме на дизпальне.

Як борються з кризою в інших країнах?