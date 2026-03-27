Что происходит в Молдове?

Перевозчики приостановили выполнение около 70% регулярных автобусных маршрутов. Детали передает Интерфакс-Украина.

Например, по словам вице-премьера Владимира Боли, в городе Сороки остановлено 90% рейсов, а в Бельцах – от 50 до 60%. Сложная ситуация также в Кишиневе, где отменено около 90% рейсов до Южного вокзала.

В правительстве страны начали обсуждение возможных механизмов поддержки автоперевозчиков. Речь идет об определении формул компенсации или возмещения части расходов предпринимателям.

Но повышать стоимость пассажирских перевозок не планируют.

Мы не говорим о повышении цен. Обсуждений по этому поводу не было. Мы говорим об инструменте, который предоставляет нам возможность корректировать цены в соответствии с ростом расходов, включая расходы на топливо,

– пояснил чиновник.

Справка: в Молдове цена дизтоплива выросла в 1,6 раза, по сравнению с началом марта. Всего в стране работают около 330 компаний на 2,5 тысячах регулярных маршрутов.

Напомним, ранее из-за вероятного дефицита топлива власти временно ослабили ограничения для работы сети российских АЗС "Лукойл". Особое внимание обратили именно на дизтопливо.

Как борются с кризисом в других странах?