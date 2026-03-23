Что будет с топливом в Украине в апреле?

Однако поставки на апрель остаются неопределенными, сообщили аналитики консалтинговой компании Enkorr.

Ясность есть только относительно наличия объемов в марте, а по апрелю ресурсовласники продолжают тянуть до последнего,

– говорится в тексте.

Ракетные удары России фактически уничтожили внутренние нефтеперерабатывающие мощности Украины. В связи с этим государство стало почти полностью зависимым от импортного топлива, закупая его в странах Западной, Центральной и Южной Европы. Об этом пишет Reuters.

При действующих темпах импорта общий объем в марте может достичь 522 тысяч тонн. Это почти на уровне марта 2025 года.

В то же время по апрелю 2026 года ясности еще нет.

Переговоры продолжаются, но пока никто не называет конкретных объемов, гарантий или тем более премий,

– цитирует консалтинговая компания одного из трейдеров.

Другой трейдер добавил, что оптовые цены на дизель выросли почти на 50%. И это меньше, чем за месяц из-за войны на Ближнем Востоке.

В частности есть опасения дальнейшего роста, если конфликт будет продолжаться.

Заместитель министра экономики Украины на прошлой неделе сообщил агентству Reuters, что страна может увеличить посевы рапса на треть – до 1,5 миллиона гектаров. Такое решение поможет стране, если конфликт в Иране затянется, поскольку стремительный рост мировых цен на топливо повышает спрос на сырье для производства биодизеля.

В то же время директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн заявил, что дефицита дизтоплива не предвидится. Со ссылкой на Консалтинговую группу А-95 говорится о якобы дефиците дизтоплива, которого якобы осталось до конца марта,

– написал Куюн. Он заявил: публикации являются результатом неправильного понимания содержания профессиональных обзоров ситуации на рынке. Сергей Куюн объяснил, что в течение марта объемы поставок происходят на уровне 2025 года. И даже есть ожидания формирования определенного запаса на апрель. Важно! Контрактирование на апрель продолжается, в среднем 40% уже зарезервировано. Неправильная трактовка материала на enkorr, который стал источником информации якобы о дефиците, связано с тем, что остальные объемы поставщики подтверждают, но остается вопрос цены,

– предоставил объяснение эксперт. То есть это топливо будет приобретено, но цена еще не известна. В то же время никакого дефицита нет и не предвидится.

