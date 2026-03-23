Сколько будет стоить дизель в Украине?
О том, какими будут цены на топливо в течение 23 – 29 марта, рассказал Сергею Куюн в эфире телемарафона "Единые новости".
Директор консалтинговой компании "А-95" рассказал, что цены на дизель стремительно растут. По его словам, раньше нельзя было представить, что украинцы будут покупать дизель по 70, 80 или 90 гривен.
90 (гривен – 24 Канал), я думаю, это перспектива этой недели,
– отметил Куюн.
Эксперт также объяснил, как формируется цена на топливо. Кроме стоимости, которую предлагает поставщик на границе, нужно еще довезти топливо до определенного украинского региона и создать минимально выгодные условия для АЗС.
Так, Сергей Куюн рассказал, что в прошлую пятницу, 20 марта, литовская компания предлагала Украине покупать топливо по 86 гривен. Это означает, что на дорогу в Киев нужно добавить еще +2 гривны. И чтобы АЗС хоть немного заработали – к стоимости дизеля добавляют 3 гривны. Итак, общая цена по такому прогнозу уже превышает отметку в 90 гривен.
Какая цена на дизтопливо в Украине?
На сайте "Минфин" появились обновленные цены на горючее в Украине. Так средняя стоимость за литр дизеля составляет 84,22 гривны.
Заметьте! С пятницы, 20 марта, цена выросла на 2,97 гривны.
В то же время во Львове, 23 марта, на местных АЗС зафиксировали следующие показатели:
- дизель – 89,99 гривны;
- бензин А-95 – 77,99 гривны.
В частности Укрнафта предлагает более дешевые цены. Об этом пишут Новости.LIVE. Литр бензина там стоит 68,99 – 71,99 гривны, а дизеля – 80,99 гривны.
В Киеве цены на дизтопливо стартуют с 85,90 гривны за литр. Стоимость бензина А-95 колеблется в пределах 73,90 – 78,99 гривны за литр.
Относительно автомобильного газа, его стоимость в столице наиболее стабильна – 46,98 гривны/литр.
Что известно о топливном кризисе и решениях стран?
Сейчас известно, что Румыния планирует ввести контроль за экспортом горючего как минимум на 6 месяцев. В частности в стране хотят ограничить торговую наценку на топливо для продавцов дизеля и бензина.
В то же время в Словакии тоже ввели ограничения на покупку дизеля сроком на 30 дней. Также в списке стран, которые решили принять меры на фоне обострения топливной ситуации: Италия, Словения, Греция, Португалия, Франция.