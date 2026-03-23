Какие меры вводит Румыния?

Правительство страны хочет ввести контроль за экспортом топлива на 6 месяцев, чтобы смягчить экономические последствия войны в Иране для населения. Об этом сообщили во правящей коалиции, пишет Reuters.

Также Румыния собирается ограничить торговую наценку на топливо для продавцов бензина и дизеля.

Во вторник правительство примет чрезвычайный указ об объявлении кризисной ситуации на рынке топлива,

– отмечается в официальном заявлении.

Более того, эти кризисные меры смогут продолжать каждые три месяца, если того потребует ситуация на рынке.

Запланированные шаги также предусматривают:

Компании смогут экспортировать топливо только после согласования с министерствами энергетики и экономики.

Долю биотоплива в бензине уменьшат, чтобы конечная цена для потребителей снизилась.

Дополнительно румынский Минфин уже одобрил программу государственной поддержки на сумму 652 миллиона леев (более 147 миллионов долларов). Она должна частично компенсировать расходы на топливо для перевозчиков грузов и пассажиров до конца 2026 года.

Важно! Ранее в министерстве энергетики Румынии заявили, что стратегических запасов топлива в стране достаточно для внутренних нужд на 45 дней.

Какая еще страна вводит ограничения на топливо?

Также накануне Словения временно ограничила продажу топлива из-за дефицита на АЗС. Его объяснили частично "топливным туризмом" из соседних стран, а частично – ажиотажем на фоне войны с Ираном, пишет Reuters.

На экстренном заседании правительства премьер-министр Роберт Голоб объявил лимиты на отпуск топлива:

для частных автомобилей – до 50 литров в сутки ;

; для компаний и приоритетных потребителей, в частности фермеров – до 200 литров в сутки.

Хочу заверить, что горючего в Словении достаточно, склады заполнены и дефицита не будет,

– заверил при этом Голоб.

В то же время правительство Словении обвинило крупнейшую нефтяную компанию страны Petrol в неспособности устранить перебои с поставками топлива. В этой компании государству принадлежит более 32% акций Поэтому Кабмин инициировал расследование возможных нарушений в торговле топливом.

