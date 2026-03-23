Які заходи запроваджує Румунія?

Уряд країни хоче запровадити контроль за експортом пального на 6 місяців, щоб пом’якшити економічні наслідки війни в Ірані для населення. Про це повідомили у владній коаліції, пише Reuters.

Також Румунія збирається обмежити торгівельну націнку на пальне для продавців бензину і дизелю.

У вівторок уряд ухвалить надзвичайний указ про оголошення кризової ситуації на ринку пального,

– зазначається в офіційній заяві.

Ба більше, ці кризові заходи зможуть продовжувати кожні три місяці, якщо того вимагатиме ситуація на ринку.

Заплановані кроки також передбачають:

Компанії зможуть експортувати пальне лише після погодження із міністерствами енергетики та економіки.

Частку біопалива в бензині зменшать, аби кінцева ціна для споживачів знизилася.

Додатково румунський Мінфін уже схвалив програму державної підтримки на суму 652 мільйони леїв (понад 147 мільйонів доларів). Вона має частково компенсувати витрати на пальне для перевізників вантажів і пасажирів до кінця 2026 року.

Важливо! Раніше у міністерстві енергетики Румунії заявили, що стратегічних запасів пального у країні достатньо для внутрішніх потреб на 45 днів.

Яка ще країна вводить обмеження на пальне?

Також напередодні Словенія тимчасово обмежила продаж пального через дефіцит на АЗС. Його пояснили частково "паливним туризмом" із сусідніх країн, а частково – ажіотажем на тлі війни з Іраном, пише Reuters.

На екстреному засіданні уряду прем’єр-міністр Роберт Голоб оголосив ліміти на відпуск пального:

для приватних автомобілів – до 50 літрів на добу ;

; для компаній та пріоритетних споживачів, зокрема фермерів – до 200 літрів на добу.

Хочу запевнити, що пального в Словенії достатньо, склади заповнені і дефіциту не буде,

– запевнив при цьому Голоб.

Водночас уряд Словенії звинуватив найбільшу нафтову компанію країни Petrol у неспроможності усунути перебої з постачанням пального. У цій компанії державі належить понад 32% акцій Тому Кабмін ініціював розслідування щодо можливих порушень у торгівлі пальним.

