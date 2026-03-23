Як зросли ціни на пальне у Китаї?

Проте навіть з цими обмеженнями ціни на пальне в Китаї стали найвищими в історії спостережень, пише Reuters.

Ба більше, граничні ціни на бензин та дизель у Китаї сягнули рівнів, близьких до кризи 2022 року, коли вартість пального підскочила після вторгнення Росії в Україну.

Національна комісія з розвитку та реформ (NDRC), яка відповідає за встановлення цін, повідомила нову вартість:

ціни на бензин підвищили до 1 160 юанів за тонну (приблизно 167,93 долара);

(приблизно 167,93 долара); ціни на дизель – до 1 115 юанів за тонну.

Такі розцінки почали діяти з опівночі понеділка.

Як пояснив державний регулятор, за чинним механізмом ціноутворення ціни на бензин і дизель у Китаї мали б зрости на 2 205 юанів та 2 120 юанів за тонну відповідно. Але їх вирішили притримати.

Щоб пом’якшити вплив, полегшити тягар для кінцевих споживачів і підтримати економічну та соціальну стабільність, влада ввела тимчасові обмеження в межах чинного механізму ціноутворення,

– оголосила комісія.

Зауважте! У понеділок ціни на нафту знову пішли вгору після погроз Ірану атакувати електростанції Ізраїлю та об’єкти, які постачають паливо для баз США на Близькому Сході. Марка Brent здорожчала на 1,57 долара – до 113,76 долара за барель, а американська WTI – аж на 3,09 долара – до 101,32 долара за барель.

Як країни Європи стримують ріст цін?

У Європі пальне теж швидко дорожчає через війну на Близькому Сході та перебої із постачанням нафти. Країни намагаються застосовувати різні заходи, щоб стримати ріст цін, пише "НафтоРинок".

В Італії уряд постановив знизити ціни на 0,25 євро на літр бензину та дизелю та на 0,12 євро на автогаз, який широко використовується.

У Греції роздрібним торговцям пальним заборонили ставити понад 0,05 євро націнки на літр пального від вартості, яку постачають НПЗ.

У Португалії тимчасово знизили податки на моторне пальне, а також додатково розглядають обмеження цін.

У Словаччині уряд запровадив обмеження на купівлю дизельного пального на 30 днів. Також планується окрема ціна на дизель для зареєстрованих за кордоном транспортних засобів.

Як в Україні борються зі здорожчанням пального?