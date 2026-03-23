Що буде з пальним в Україні у квітні?

Проте постачання на квітень залишаються невизначеними, повідомили аналітики консалтингової компанії Enkorr.

Ясність є лише відносно наявності обсягів у березні, а по квітню ресурсовласники продовжують тягнути до останнього,

– йдеться у тексті.

Ракетні удари Росії фактично знищили внутрішні нафтопереробні потужності України. У зв'язку з цим держава стала майже повністю залежною від імпортного пального, закуповуючи його в країнах Західної, Центральної та Південної Європи. Про це пише Reuters.

За чинних темпів імпорту загальний обсяг у березні може досягти 522 тисяч тонн. Це майже на рівні березня 2025 року.

Водночас щодо квітня 2026 року ясності ще немає.

Переговори тривають, але поки що ніхто не називає конкретних обсягів, гарантій чи тим більше премій,

– цитує консалтингова компанія одного з трейдерів.

Інший трейдер додав, що оптові ціни на дизель зросли майже на 50%. І це менше, ніж за місяць через війну на Близькому Сході.

Зокрема є побоювання подальшого зростання, якщо конфлікт триватиме.

Заступник міністра економіки України минулого тижня повідомив агентству Reuters, що країна може збільшити посіви ріпаку на третину – до 1,5 мільйона гектарів. Таке рішення допоможе країні, якщо конфлікт в Ірані затягнеться, оскільки стрімке зростання світових цін на паливо підвищує попит на сировину для виробництва біодизеля.

Водночас директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн заявив, що дефіциту дизпального не передбачається. З посиланням на Консалтингову групу А-95 несеться про начебто дефіцит дизпального, якого начебто лишилось до кінця березня,

– написав Куюн. Він заявив: публікації є результатом неправильного розуміння змісту професійних оглядів ситуації на ринку. Сергій Куюн пояснив, що протягом березня обсяги постачання відбуваються на рівні 2025 року. І навіть є очікування формування певного запасу на квітень. Контрактування на квітень триває, в середньому 40% вже зарезервовано. Неправильне трактування матеріалу на enkorr, який став джерелом інформації начебто про дефіцит, пов'язано з тим, що решту обсягів постачальники підтверджують, але залишається питання ціни,

– надав пояснення експерт. Тобто це пальне буде придбано, але ціна ще не відома. Водночас ніякого дефіциту немає і не передбачається.

