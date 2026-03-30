Какие правила для водителей могут ввести?

Это произойдет впервые за 35 лет, если цены на нефть превысят 120 долларов за баррель. Детали сообщает Bloomberg.

Напомним, в Южной Корее уже действуют ограничения для госслужащих, частоту поездок которых ограничили. По данным The Korea Times, им приходится воздерживаться от управления авто один раз в неделю, причем день определяют по последней цифре номерного знака: 1 означает понедельник, 2 – вторник и так далее.

Теперь же подобные меры могут применить к обычным гражданам, что станет первым подобным шагом со времен войны в Персидском заливе 1991 года.

Мы рассматриваем возможность распространения этой системы на частный сектор, но надеемся, что война скоро закончится, и такие меры не потребуются,

– заявил министр финансов Ку Юн Чхоль.

Напомним, на прошлой неделе президент Ли Чжэ Мён призвал сократить потребление электроэнергии и пользоваться общественным транспортом вместо авто, чтобы избежать дефицита энергоресурсов в связи с затянувшимся конфликтом в Иране.

Что происходит с Южной Кореей?

К слову, страна зависела от импорта энергоносителей с Ближнего Востока, поэтому сталкивается с усилением рисков роста инфляции.

И хотя в начале марта темпы экспорт Южной Кореи сохранил динамику благодаря устойчивому спросу, стремительный рост мировых цен на нефть приводит к повышению стоимости сырья. Более того, ухудшение условий морских перевозок и общие перебои с поставками давят на торговые потоки.

Ограничение поездок автомобилями для обычных граждан означало бы усиление беспокойства относительно угрозы энергетического шока для экономики, которая играет ключевую роль в глобальных технологических цепочках.

Интересно! Напомним, утром понедельника, 30 марта, цена нефти марки Brent подскочила на 3,7% – до 116,75 доллара за баррель – после того, как хуситы запустили ракеты по Израилю.

Есть ли топливный кризис в других странах?