Цены на нефть вряд ли быстро вернутся к довоенному уровню. Дефицит топлива уже распространяется в Азии и к апрелю может дойти до Европы. Об этом заявили руководители крупнейших нефтяных и газовых компаний мира на конференции CERAWeek в Хьюстоне, пишет CNBC.

Так, глава ConocoPhillips Райан Лэнс заявил, что просто невозможно изъять из глобального рынка 8 – 10 миллионов баррелей нефти в сутки и около 20% сжиженного природного газа и не иметь серьезных последствий.

Глава Kuwait Petroleum Corporation шейх Наваф аль-Сабах отметил, что Иран фактически ввел экономическую блокаду нефтедобывающих стран Ближнего Востока, закрыв Ормузский пролив. Он является ключевой артерией, через которую проходит экспорт нефти стран Персидского залива к мировым рынкам.

Это атака не только на Залив, но и удержание мировой экономики в заложниках,

– сказал аль-Сабах.

Он предупредил, что война может иметь "эффект домино" для всей мировой экономики.

Аналитики сравнивают нынешнюю ситуацию с нефтяным кризисом 1973 года и считают ее одной из самых серьезных за последние десятилетия. Один из экспертов заявил, что ситуация "чрезвычайно опасна", поскольку фактически Иран контролирует Ормузский пролив.

Эксперты предупреждают, что конфликт может обостриться, а экономики стран Персидского залива – в частности Катара, ОАЭ, Ирака и Саудовской Аравии – потерять до 30% ВВП.

Представители нефтяных компаний также заявили, что физические поставки нефти сейчас важнее биржевых цен, поскольку реальный дефицит еще не полностью отражен на рынке.

Руководитель Shell отметил, что уже ощущается нехватка авиационного топлива, далее может пострадать дизель, а затем бензин.

По его словам, дефицит распространяется из Азии в Европу. Китай уже ограничил экспорт нефтепродуктов, а некоторые страны начали нормировать топливо.

Цены на нефть выросли до самого высокого уровня за более чем три года: американская нефть подорожала примерно на 49% и стоит около 100 долларов за баррель, а Brent – более чем на 55% и составляет около 112 долларов за баррель.

Эксперты считают, что цены будут оставаться высокими даже после завершения конфликта, поскольку рынок потребует времени для восстановления запасов.

Итак, руководители энергетических компаний и аналитики предупреждают: война в Иране создает глобальный энергетический кризис, который может долго влиять на цены, поставки топлива и экономику многих регионов мира.

