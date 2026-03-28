Сколько Россия заработала после ослабления санкций?

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время Zoom-конференции с журналистами в субботу, 28 марта, передает 24 Канал.

Владимир Зеленский Президент Украины По заработку на нефти, то за две недели русские заработали где-то 2 миллиарда долларов. Такие данные предоставили наши ребята, которые занимаются санкциями. Это похоже на правду.

По словам Зеленского, сейчас это вряд ли очень поможет Кремлю закрыть "дыры" в государственном бюджете, ведь его дефицит достигает 100 миллиардов. Впрочем, доходы могут значительно возрасти в зависимости от того, сколько будет продолжаться война в Иране.

Президент в очередной раз раскритиковал ослабление нефтяных санкций. Ведь, по его мнению, это не помогает сдержать агрессию России.

Снимая санкции с агрессора, который ежедневно зарабатывает деньги, передает информацию об атаках на американские, ближневосточные, английские базы и тому подобное. Так кто кому помогает? На агрессора надо давить. А здесь снять санкции – это точно не давление,

– подчеркнул украинский лидер.

Заметьте! По подсчетам Киевской школы экономики, в марте поступления России от продажи нефти и газа выросли почти до 24 миллиардов долларов из-за роста цен на энергоносители, вызванное войной в Иране, пишет The Telegraph.

Какие доходы России насчитали в США?

Напомним, что ранее США приостановили санкции на российскую нефть, что уже находится в море, чтобы остановить рост цен в мире. Министерство финансов выдало специальную лицензию, позволив торговать сырьем, загруженной на танкеры до 12 марта.

Лицензия имеет краткосрочное действие, то есть торговать этой нефтью Россия может свободно только месяц – до 11 апреля.

В Минфине США уже заявили, что это 30-дневное ослабление санкций на российские нефтепродукты якобы особо не увеличит доходы Москвы, и та заработает не более 2 миллиардов долларов за месяц.

Наш анализ показывает, что максимальная дополнительная дополнительная сумма, которую Россия могла бы получить, составила бы 2 миллиарда долларов, что составляет один день бюджета страны,

– заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью NBC News.

И, как видим из подсчетов Киева, в США, вероятно, очень просчитались с нефтяными заработками Кремля.

Как в России оценивают возможные прибыли?