Скільки Росія заробила після послаблення санкцій?

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час Zoom-конференції з журналістами у суботу, 28 березня, передає 24 Канал.

Володимир Зеленський Президент України Щодо заробітку на нафті, то за два тижні рускіє заробили десь 2 мільярди доларів. Такі дані надали наші хлопці, які займаються санкціями. Це схоже на правду.

За словами Зеленського, зараз це навряд чи дуже допоможе Кремлю закрити "дірки" в державному бюджеті, адже його дефіцит сягає 100 мільярдів. Втім, прибутки можуть значно зрости залежно від того, скільки продовжуватиметься війна в Ірані.

Президент вкотре розкритикував послаблення нафтових санкцій. Адже, на його думку, це не допомагає стримати агресію Росії.

Знімаючи санкції з агресора, який щодня заробляє гроші, передає інформацію щодо атак на американські, близькосхідні, англійські бази тощо. То хто кому допомагає? На агресора треба тиснути. А тут зняти санкції – це точно не тиск,

– наголосив український лідер.

Зауважте! За підрахунками Київської школи економіки, у березні надходження Росії від продажу нафти та газу зросли майже до 24 мільярдів доларів через зростання цін на енергоносії, спричинене війною в Ірані, пише The Telegraph.

Які прибутки Росії нарахували у США?

Нагадаємо, що раніше США призупинили санкції на російську нафту, що вже знаходиться у морі, аби спинити зростання цін у світі. Міністерство фінансів видало спеціальну ліцензію, дозволивши торгувати сировиною, завантаженою на танкери до 12 березня.

Ліцензія має короткострокову дію, тобто торгувати цією нафтою Росія може вільно лише місяць – до 11 квітня.

У Мінфіні США вже заявили, що це 30-денне послаблення санкцій на російські нафтопродукти буцімто особливо не збільшить прибутки Москви, і та заробить не більше 2 мільярдів доларів за місяць.

Наш аналіз показує, що максимальна додаткова сума, яку Росія могла б отримати, склала б 2 мільярди доларів, що становить один день бюджету країни,

– заявив міністр фінансів США Скотт Бессент у інтерв'ю NBC News.

Та, як бачимо з підрахунків Києва, у США, ймовірно, дуже прорахувалися із нафтовими заробтіками Кремля.

Як у Росії оцінюють можливі прибутки?