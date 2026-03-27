Зустріч представників обох країн відбулася у рамках міністерської зустрічі G7 у Франції. Про це повідомив український міністр у соцмережі Х.

Дивіться також У Зеленського розкрили, чому Росія знову зриває переговори

Що обговорили Сибіга і Рубіо?

У контексті зустрічі Андрій Сибіга наголосив, що роль американської сторони у просуванні мирних зусиль задля закінчення війни залишається критично важливою, а пропозиції Києва є реалістичними та цілком можливими.

Тиск на Росію є ключовим для того, щоб Москва припинила війну. Ми також говорили про події на Близькому Сході. Позиція України полягає в тому, що режими в Москві та Тегерані працюють разом, щоб продовжити війну,

– написав він.

На його думку, Росія та Іран разом повинні зіткнутися з тиском. Український міністр наголосив, що відчутна допомога Києва державам Перської затоки продемонструвала роль України як партнера з безпеки та контрибутора.

"Питання протидії російській агресії проти України має залишатися пріоритетним у міжнародному порядку денному", – резюмував Андрій Сибіга, коментуючи результати зустрічі з американським високопосадовцем.

Як Україна допомагає на Близькому Сході?