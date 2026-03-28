Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, відповідаючи на запитання представників ЗМІ, передає Forbes Breaking News.

Про які компроміси заявив Рубіо?

Журналісти запитали у Марка Рубіо про позицію США стосовно Донецької області та можливого виходу з нього України заради закінчення війни. У відповідь він запевнив, що Вашингтон не намагається нав'язати таку ідею.

"Ми цього не просуваємо. Ми їм це пояснили. Це їхній вибір. Не нам ухвалювати це рішення за них. Ми ніколи не казали їм, що це ультиматум: або приймайте, або ні", – наголосив американський посадовець у коментарі ЗМІ.

За його словами, роль американської сторони у рамках мирних зусиль полягала у тому, аби з'ясувати чого хочуть та прагнуть Україна та Росія, після чого знайти компроміс, який би погодилися прийняти обидві сторони.

Остаточне рішення залишається за Україною. Якщо вони не хочуть ухвалити певні рішення та піти на певні поступки, війна триватиме,

– сказав він.

Водночас держсекретар США наголосив на потребі поступок й з російського боку.

Що цьому передувало?