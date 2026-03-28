Раніше Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters сказав, що США пов'язують надання гарантій безпеки Україні з передачею Донбасу Росії. Під час спілкування з журналістами глава держави відкинув звинувачення у брехні від Рубіо і не відмовився від своїх слів, передає 24 Канал.

Дивіться також Через Росію та війну в Україні: Axios розкрив, як Рубіо посварився з Каллас на зустрічі G7

Як Зеленський пояснив свої слова про вимогу від США?

Президент пояснив, що Росія вимагає виведення українських військ з Донбасу задля припинення вогню. Водночас американська сторона каже, що надасть Україні гарантії безпеки після того, як бойові дії завершаться.

Тобто вихід військ з Донбасу – це умова завершення війни і надання нам гарантій безпеки. Я нікому нічого не брехав і не маю такої звички. Просто це сприйняли, що американці нібито тиснуть на нас. Я не казав, що вони на нас тиснуть,

– пояснив політик.

Володимир Зеленський заявив, що ситуація є зрозумілою без додаткових пояснень, адже всі бачать, хто саме чинить тиск і на кого. За його словами, немає потреби озвучувати це вголос, оскільки це і так очевидно.

Він також зазначив, що з 2022 року апетити російської сторони не зросли, і додав, що подальший розвиток подій залежатиме від багатьох факторів, зокрема від можливостей України на полі бою. При цьому президент наголосив на важливості не здаватися та продовжувати діалог.

Чому Рубіо звинуватив Зеленського у брехні?