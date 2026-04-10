Об этом президент Украины сообщил во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Смотрите также Мобилизация или мир: Зеленский предположил, зачем Россия блокирует Telegram

Как Россия пополняет армию из-за потерь?

Президент Зеленский заявил, что Силы обороны Украины ежемесячно уничтожают столько же оккупантов, сколько Россия мобилизует. Однако, несмотря на потери, численность вражеских группировок на фронте растет путем привлечения резервистов.

Противодействие увеличению количества российских солдат глава государства уже обсудил с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым.

Считаем, что для россиян это рискованный шаг, потому что такими действиями они ослабляют свои границы с другими государствами, а там для них ситуация непростая,

– отметил Зеленский.

Интересно то, что весеннее наступление России на фронте проваливается, заявил 24 Каналу ветеран международного легиона Мэтью Сэмпсон. Враг несет большие потери, чем Украина, потому что СОУ заставляют оккупантов воевать по украинским правилам.

К тому же российская армия поставила себе цель захватить Дружковку, Константиновку и Покровск до конца апреля, добавил президент.

Это невозможно, но они уже не впервые определяют какой-то срок и теперь поставили себе такой показатель,

– считает Зеленский.

Такую же оценку, по словам украинского лидера, дает и британская разведка.

