Об этом в интервью 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, добавив, что технику и подразделения перевозят не с полигонов, а с позиций линии фронта.

Какие странные признаки вокруг переброски вражеских сил?

Переброска вражеских сил происходит колоннами. В среднем 50 – 60 транспортных средств, в частности "буханки", грузовики, тягачи с бронетехникой. По словам руководителя Центра изучения оккупации, эта ситуация является необычной и он объяснил почему.

"Есть три аномальных признака, которые очень редко наблюдаются. Во-первых, само направление. Из Донецкого через Мариуполь на Запорожье передвижение техники происходит нечасто, а в таком количестве почти никогда. Странно, они не должны были бы двигаться через Мариуполь да и еще и организованными колоннами. Так явно продемонстрировали куда и сколько всего поехало", – озвучил Андрющенко.

Он указал на то, что активности на линии фронта, которая соответствовала бы такой срочной переброске ресурсов – сегодня нет. Это, по его мнению, означает, что или где-то плотно навис туман войны, например, вокруг населенных пунктов Орехов, Степногорск, или россияне что-то перекрутили в планах и готовятся в определенных точках наступать.

Враг намерен начать наступление на Ореховском отрезке фронта. Руководитель Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал, что противник может воспользоваться для перемещения газовыми трубами. Он пояснил, что россияне надеются таким образом быть незамеченными, что это позволит им обезопасить себя от украинских БпЛА.

Третья аномальность, которая связана со второй, это то, что переброска происходит вне графика. Неделю назад наблюдалось замедление процесса, это была ожидаемая история, а то, что происходило в эти дни, со слов Андрющенко, удивляет.

Когда от людей пошли первые сообщения, мы думали, что россияне что-то притащили в Волноваху, разгрузили и двигаются дальше. Такое уже было, но когда мы получили фото и видео этих передвижений, стало понятно, что это подразделения с линии фронта. Условно их с поля достали и в другие поля перебрасывают,

– рассказал Андрющенко.

По словам руководителя Центра изучения оккупации, это наиболее непонятная история. Он отметил, что пока не имеет однозначной информации, почему так, и выразил надежду, что Силы обороны Украины сейчас тоже выясняют, что происходит вокруг таких активностей врага.

Подытоживая, он напомнил, что в прошлый раз, когда была подобная переброска через Мариуполь несколько недель назад, впоследствии стало известно, что эти российские колонны были сожжены украинскими защитниками на Запорожском направлении.

Какова ситуация на Запорожском отрезке фронта?