Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп рассказал 24 Каналу, что, вероятно, Путин и его окружение рассчитывает, что на каком-то этапе войны произойдет крах украинской обороны, и россияне смогут существенно продвинуться вперед. Вполне вероятно, что там действительно на это надеются. Но Украина держится.
Смотрите также Силы обороны отбили позиции сразу на четырех направлениях: как изменилась линия фронта за неделю
Какой будет весенне-летняя наступательная кампания России?
По словам Шарпа, несмотря на это, россияне готовы "играть вдолгую", теряя огромное количество личного состава. Они рассматривают перспективу боевых действий, если не на несколько месяцев, то на 1 – 2 года вперед.
Судя по всему, россияне будут применять один и тот же подход. Сейчас они пытаются накопить определенное количество резервов, которых бросят с целью полностью захватить Донецкую область.
Будут попытки захватить агломерацию Славянск – Краматорск с юго-запада. Также будут пробовать постепенно наступать в лоб в сторону Краматорска и Славянска. Продвигаются они крайне медленно, но не отказываются от собственных планов,
– отметил Шарп.
Ситуация на фронте: последние новости
- По состоянию на 7 апреля Россия потеряла более 1 миллиона 305 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 11841 российский танк, 24364 боевых бронированных машин, 39562 артиллерийские системы, 1722 РСЗО и т.д.
- Украинские военные восстановили контроль вблизи населенного пункта Амбарное в Харьковской области. Подразделения 129 отдельной тяжелой механизированной бригады успешно истребили противника в окрестных лесах и зачистили эту территорию.
- Офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш рассказал, как изменились бои на фронте с наступлением весны. Из-за сильных ветров использовать дроны на фронте становится сложнее.