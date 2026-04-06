Офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш рассказал 24 Каналу, что по состоянию на сейчас у россиян сложились благоприятные погодные условия. При сильном ветре труднее применять беспилотники. Этим враг сейчас пробует воспользоваться, но не все так просто.

Какая россияне пытаются попасть на позиции?

По словам военного, обычно российские солдаты не знают, куда именно конкретно им нужно идти. Они просто пробираются, а один из беспилотников ведет их на позицию.

Условно говоря, ему дали карты, а потом ведут по беспилотнику и радиостанции. Если беспилотник не может качественно выполнять свою работу, то им не удается качественно заводить личный состав. Соответственно и передвижения у них не такое эффективное,

– рассказал Отченаш.

Несмотря на это, оккупанты и в дальнейшем используют квадроциклы, мотоциклы и машины, чтобы попасть на позиции. Силы обороны выбивают эту технику.

У кого сейчас преимущество в технологиях?

По словам военного, все чаще на поле боя используют наземные роботизированные комплексы. Если раньше доставку боеприпасов, еды и других важных ресурсов осуществляли или на ногах, или на транспорте, то сейчас это можно сделать с помощью НРК.

Как бы дорого они не стоили, нам нужны тысячи таких НРК. Объективно так мы бережем жизни наших бойцов. Россияне отстают от нас в этом направлении. Именно наземных роботизированных комплексов у них значительно меньше,

– отметил военный.

Несмотря на это, враг количественно преобладает в FPV-дронах. К примеру, в течение марта россияне ударили более 5000 таких дронов только в полосе ответственности бригады "Рубеж". Если говорить обо всем фронте, то там будут колоссальные цифры.

Украине же сейчас важно развиваться в направлении оптоволоконных дронов. Кроме этого, необходимо максимально поддерживать финансово инженеров, ученых, радиоэлектроников, которые разрабатывают беспилотные авиационные комплексы,

– рассказал Отченаш.

