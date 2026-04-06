Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш розповів 24 Каналу, що станом на зараз у росіян склалися сприятливі погодні умови. При сильному вітрі важче застосовувати безпілотники. Цим ворог зараз пробує скористатися, але не все так просто.

Дивіться також Сили оборони відбили позиції одразу на чотирьох напрямках: як змінилася лінія фронту за тиждень

Яка росіяни намагаються потрапити на позиції?

За словами військового, зазвичай російські солдати не знають, куди саме конкретно їм потрібно йти. Вони просто пробираються, а один з безпілотників веде їх на позицію.

Умовно кажучи, йому дали карти, а потім ведуть по безпілотнику та радіостанції. Якщо безпілотник не може якісно виконувати свою роботу, то їм не вдається якісно заводити особовий склад. Відповідно й пересування у них не таке ефективне,

– розповів Отченаш.

Попри це, окупанти і надалі використовують квадроцикли, мотоцикли та автівки, щоб потрапити на позиції. Сили оборони вибивають цю техніку.

У кого зараз перевага в технологіях?

За словами військового, все частіше на полі бою використовують наземні роботизовані комплекси. Якщо раніше доставу боєприпасів, їжі та інших важливих ресурсів здійснювали або на ногах, або на транспорті, то зараз це можна зробити за допомогою НРК.

Як би дорого вони не коштували, нам потрібні тисячі таких НРК. Об'єктивно так ми бережемо життя наших бійців. Росіяни відстають від нас у цьому напрямку. Саме наземних роботизованих комплексів у них значно менше,

– зазначив військовий.

Попри це, ворог кількісно переважає в FPV-дронах. До прикладу, упродовж березня росіяни вдарили понад 5000 таких дронів лише в смузі відповідальності бригади "Рубіж". Якщо говорити про увесь фронт, то там будуть колосальні цифри.

Україні ж зараз важливо розвиватися в напрямку оптоволоконних дронів. Окрім цього, необхідно максимально підтримувати фінансово інженерів, науковців, радіоелектроніків, які розробляють безпілотні авіаційні комплекси,

– розповів Отченаш.

Яка ситуація на фронті?