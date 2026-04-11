Военный обозреватель Денис Попович в эфире 24 Канала сказал, что на юге россияне сейчас сосредоточены не на Николаеве или Одессе. По его словам, главная цель здесь значительно ближе и именно она может открыть врагу путь дальше на Запорожье.
Запорожская область в приоритете России
Сейчас россияне держат два главных направления давления: Донецкую область и юг. На востоке они не отказались от плана дожать весь регион, поэтому продолжают наступательные действия на нескольких участках.
К слову: Россия готовится усилить активность на фронте с появлением "зеленки", когда передвижения войск становится труднее отслеживать. В то же время у противника обостряется дефицит живой силы, а в ближайшие недели давление может возрасти, в частности на Купянском направлении.
Параллельно на юге все отчетливее выдвигают вперед именно запорожское направление, потому что оно открывает им возможность давить ближе к областному центру.
Они хотят захватить Донецкую область полностью. И именно на это были направлены их наступательные действия, в том числе и на Покровском направлении, в сторону Краматорской агломерации,
– подчеркнул Попович.
На юге сейчас речь идет не о рывке на Николаев или Одессу. Ближайший замысел там значительно приземленнее: сначала расшатать украинскую оборону в Запорожской области, выбить ее с важного участка и уже после этого расширять возможности для наступления дальше.
Относительно южной зоны, это охват Орехова, судя по всему, по малому радиусу, для того, чтобы вытеснить оттуда нашу группировку и создать единый фронт наступления уже непосредственно на Запорожье,
– сказал он.
Если россиянам удастся продвинуться на этом участке, они попытаются усилить давление уже на само Запорожье. Поэтому Орехов сейчас выглядит городом под наибольшей угрозой на южном направлении.
Последние новости с фронта
- Силы обороны контратакуют на Александровском направлении и пытаются полностью зачистить Днепропетровскую область от оккупантов. Россия взамен сосредотачивает силы на Гуляйпольском и Запорожском направлениях и перебрасывает туда резервы, но существенных тактических результатов это пока не дает.
- Украинские военные продвигаются как минимум на 4 направлениях, тогда как россияне не имеют подтвержденных успехов. ВСУ имеют продвижение на Купянском, Славянском, Покровском и Гуляйпольском направлениях.
- До конца 2026 года Россия планирует увеличить войска беспилотных систем до 165 тысяч человек. Такое усиление может усложнить украинскую логистику и дать оккупантам больше возможностей для ударов и проникновения в тыл, поэтому Украине нужно наращивать собственные возможности в сфере БпЛА.