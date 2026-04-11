Военный обозреватель Денис Попович в эфире 24 Канала сказал, что на юге россияне сейчас сосредоточены не на Николаеве или Одессе. По его словам, главная цель здесь значительно ближе и именно она может открыть врагу путь дальше на Запорожье.

Смотрите также Россияне скоро не смогут быть в Крыму: авиаэксперт раскрыл, сколько ПВО уничтожили ВСУ

Запорожская область в приоритете России

Сейчас россияне держат два главных направления давления: Донецкую область и юг. На востоке они не отказались от плана дожать весь регион, поэтому продолжают наступательные действия на нескольких участках.

К слову: Россия готовится усилить активность на фронте с появлением "зеленки", когда передвижения войск становится труднее отслеживать. В то же время у противника обостряется дефицит живой силы, а в ближайшие недели давление может возрасти, в частности на Купянском направлении.

Параллельно на юге все отчетливее выдвигают вперед именно запорожское направление, потому что оно открывает им возможность давить ближе к областному центру.

Они хотят захватить Донецкую область полностью. И именно на это были направлены их наступательные действия, в том числе и на Покровском направлении, в сторону Краматорской агломерации,

– подчеркнул Попович.

На юге сейчас речь идет не о рывке на Николаев или Одессу. Ближайший замысел там значительно приземленнее: сначала расшатать украинскую оборону в Запорожской области, выбить ее с важного участка и уже после этого расширять возможности для наступления дальше.

Относительно южной зоны, это охват Орехова, судя по всему, по малому радиусу, для того, чтобы вытеснить оттуда нашу группировку и создать единый фронт наступления уже непосредственно на Запорожье,

– сказал он.

Если россиянам удастся продвинуться на этом участке, они попытаются усилить давление уже на само Запорожье. Поэтому Орехов сейчас выглядит городом под наибольшей угрозой на южном направлении.

