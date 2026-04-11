Институт изучения войны проанализировал последние события на фронте. По данным аналитиков, ВСУ продвинулись на 4 направлениях, а враг – ни на одном.
На каких направлениях фронта Силы обороны Украины имели успех?
Украинские силы недавно продвинулись на Купянском направлении.
Геолоцированные видео, опубликованные 10 апреля, свидетельствуют о том, что Силы обороны прошли вперед на северо-восток от Песчаного (юго-восток от Купянска).
Те же геолоцированные кадры указывают, что позиции украинских и российских войск в полях на восток от Петропавловки, вероятно, перемешаны.
Силы обороны также имели успех на Славянском направлении.
Геолоцированные видео, опубликованные 10 апреля, показывают продвижение украинских войск в центральной части Ямполя (на юго-восток от Лимана).
ВСУ недавно продвинулись и на Покровском направлении.
Геолоцированные видео, опубликованные 9 апреля, свидетельствуют о том, что украинские силы продвинулись на юг от Гришино (на северо-запад от Покровска).
Те же геолоцированные материалы также указывают, что российские позиции в западной части Гришино являются разорванными и не составляют сплошной линии контроля.
Украинские силы недавно имели успех и на Гуляйпольском направлении.
Геолоцированные видео от 9 апреля свидетельствуют о незначительном продвижении украинских сил в южной части Доброполья (на северо-запад от Гуляйполя).
Где изменилась линия фронта / Карты ISW
Какова ситуация на фронте?
Представитель украинской бригады, действующей на Покровском направлении, заявил 10 апреля, что российские войска продолжают проникновение малыми группами, пытаясь разведать местность и найти новые пути для дальнейших атак.
Военный обозреватель Константин Машовец 10 апреля сообщил, что украинские силы, которые вышли в районы Тернового и Новониколаевки (оба – на юго-восток от Александровки), за последние две недели отбили российские атаки со стороны Новоегоровки и Запорожского (на юго-восток от Березового). Он также предположил, что украинские силы очистили от российской пехоты район Березового. В то же время Машовец отметил, что украинские силы, вероятно, не продвинулись дальше с Новониколаевки в направлении Тернировки или с Тернового в направлении Запорожского.
Владимир Зеленский заявил, что Россия сосредотачивает основные усилия на Покровском направлении. Враг планирует до конца апреля захватить Дружковку, Константиновку и Покровск.
Представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал, что украинским военным удалось восстановить контроль над участком фронта между Амбарным и Меловым на Харьковщине. По его словам, на фронте ситуация часто меняется из-за работы дронов и потери логистики: после этого одна из сторон может заходить на позиции другой. Именно такая ситуация, как отметил Трегубов, сыграла против российских сил.