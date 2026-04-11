Институт изучения войны проанализировал последние события на фронте. По данным аналитиков, ВСУ продвинулись на 4 направлениях, а враг – ни на одном.

На каких направлениях фронта Силы обороны Украины имели успех?

Украинские силы недавно продвинулись на Купянском направлении.

Геолоцированные видео, опубликованные 10 апреля, свидетельствуют о том, что Силы обороны прошли вперед на северо-восток от Песчаного (юго-восток от Купянска).

Те же геолоцированные кадры указывают, что позиции украинских и российских войск в полях на восток от Петропавловки, вероятно, перемешаны.

Силы обороны также имели успех на Славянском направлении.

Геолоцированные видео, опубликованные 10 апреля, показывают продвижение украинских войск в центральной части Ямполя (на юго-восток от Лимана).

ВСУ недавно продвинулись и на Покровском направлении.

Геолоцированные видео, опубликованные 9 апреля, свидетельствуют о том, что украинские силы продвинулись на юг от Гришино (на северо-запад от Покровска).

Те же геолоцированные материалы также указывают, что российские позиции в западной части Гришино являются разорванными и не составляют сплошной линии контроля.

Украинские силы недавно имели успех и на Гуляйпольском направлении.

Геолоцированные видео от 9 апреля свидетельствуют о незначительном продвижении украинских сил в южной части Доброполья (на северо-запад от Гуляйполя).

Где изменилась линия фронта / Карты ISW

Какова ситуация на фронте?