Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп в эфире 24 Канала объяснил, что для таких успешных атак нужно не только дальнобойное вооружение. Он рассказал, без чего Украина не смогла бы системно доставать российские цели в Крыму.

Как готовят удары по логистике в Крыму?

Успешные удары по логистике оккупантов в Крыму не сводятся к отдельным попаданиям по целям в тылу. Если речь идет не о разовой атаке, а о постоянном давлении на снабжение врага, нужна разведка в режиме реального времени и способность сразу замыкать полный огневой цикл.

Напомним: Ночью 6 апреля спецназовцы ГУР вывели из строя российский железнодорожный паром "Славянин" в Керчи. Это был последний такой паром у россиян на плаву. Именно им оккупанты перебрасывали в Крым топливо, боеприпасы, вооружение и технику, поэтому удар напрямую ударил по их военной логистике.

Это касается и паромов, и железнодорожных перевозок, потому что после ударов по переправе россияне еще больше будут завязывать логистику на железную дорогу, а такие цели надо не просто обнаружить, а успеть поразить именно в тот момент, когда они везут боеприпасы, технику или личный состав.

Когда мы говорим о постоянном влиянии на логистику, а не только об отдельных удачных ударах, прежде всего нужна развединформация в режиме реального времени. Это может быть и агентурная информация, и радиоэлектронная разведка, и визуальная,

– подчеркнул Шарп.

Сложнее всего здесь именно с визуальным контролем. Если нет мощной спутниковой группировки уровня США, надо создавать условия, чтобы видеть цель своими беспилотниками или другими средствами. Но и этого мало. Когда поезд уже загрузили и он может быстро уйти со станции, решение надо принимать сразу. Если цель движется, нужен другой тип поражения, чтобы ее можно было сопроводить и узнать уже вблизи.

Если мы говорим о движущейся цели, нужны или дальнобойные барражирующие боеприпасы, благодаря которым оператор может узнать цель уже вблизи, или должно быть доведение на движущуюся цель,

– сказал он.

Многое зависит от того, какую именно цель надо уничтожить. По станциям, вокзалах и важных железнодорожных узлах нужны тяжелые боеприпасы, потому что малый беспилотник может лишь временно вывести из строя отдельный объект. Если же надо разрушать мост, здесь уже не обойтись без диверсий или баллистических ракет, потому что легкими средствами такую цель не сломать.

Весь этот цикл и весь этот комплекс возможностей реализовать очень сложно. Чтобы нарушить логистику, нужно иметь постоянное разведывательно-огневое доминирование,

– сказал он.

Украина не может свободно использовать авиацию над территорией противника и охотиться на такие цели напрямую. Поэтому большое значение имеют и помощь партнеров, и их разведданные, потому что без такой поддержки системно работать по российской логистике в Крыму гораздо труднее.

