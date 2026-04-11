Военный эксперт Сергей Грабский заметил 24 Каналу, что это может практически сделать невозможным украинскую логистику, оставить наши боевые подразделения на линии боевого соприкосновения без обеспечения. Это приведет к тому, что оккупанты будут иметь больше возможностей проникновения в тылы ВСУ.

"То есть это может изменить темп ведения войны. Потому что одно дело, когда имеешь 2 – 3 оператора, другое – когда имеешь десяток операторов, которым ты можешь поставить больше задач, которые могут дать тебе больше информации для анализа, для использования соответствующих ударных средств", – пояснил он.

Может ли Россия объявить мобилизацию?

Сергей Грабский предположил, что россияне могут обеспечить мобилизацию. Это приведет к серьезным экономическим потерям, но они могут это себе позволить. Есть знаменитое российское подразделение "Рубикон", которое показало свою эффективность в применении БПЛА. Им занимается непосредственно министр обороны России Андрей Белоусов.

То есть если Белоусов убедит, а он может, генералов и политическое руководство России в целесообразности создания таких ударных подразделений, то это будет большой проблемой для нас. Неважно, кем они их обеспечат: или мобилизованными, или контрактниками,

– сказал военный эксперт.

По его словам, тогда воевать с оккупантами можно будет, только наращивая такие же показатели с нашей стороны. То есть важно, как Украина будет реагировать на эти угрозы.

Увеличение группировок России на фронте: что известно?