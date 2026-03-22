"Совещание с Главкомом Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым. За эту неделю фиксируем попытки россиян активизировать попытки наступлений, пользуясь более благоприятной погодой. Как следствие, единственным ощутимым результатом для российской армии стало повышение их потерь, а именно: только за эти семь дней уже более 8 тыс. убитых и тяжелораненых российских солдат. Есть также информация, что российскому командованию наконец удалось разобраться, где на фронте реально находятся их части и как это отличается от официальных докладов, приходивших наверх. Часть их командиров на уровне бригад уже заменили в качестве наказания за ложь. Впрочем, это оккупанту не поможет. В Донецкой области наши позиции за неделю существенно не изменились. На Харьковщине и в приграничных общинах Сумщины фиксируем попытки оккупанта продвинуться от границы – продолжается уничтожение российских подразделений, которые это делают. На Александровском направлении продолжаются активные действия наших штурмовых и десантных подразделений – спасибо каждому воину. Отдельно отметили меткость наших дипстрайков и наметили дальнейшие рамки. Согласовал ряд новых операций", – говорится в заявлении президента.