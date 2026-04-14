Об этом сообщили 71 отдельной аэромобильной бригаде ДШВ ВС Украины в соцсетях.

Что известно об уничтожении россиян на Сумщине?

Бойцы 71 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины уничтожили группу российских военных, которые пытались проникнуть в тыл украинских позиций в Сумской области.

По данным военных, 29 оккупантов попытались обойти оборону, используя газовую трубу и сложные погодные условия. Это уже не первая такая попытка на этом направлении. Ранее российские силы использовали тот же маршрут, несмотря на значительные потери.

Благодаря слаженной работе разведки, операторов дронов и артиллерии движение врага вовремя заметили. Все обнаруженные цели были уничтожены еще до того, как смогли достичь цели.

Украинские военные иронично отметили, что такими действиями противник фактически сам себя "демилитаризирует".

Обратите внимание! В 14-м Армейском корпусе сообщили, что в районе Миропольского в Сумской области украинские подразделения отошли на подготовленные позиции из-за интенсивных боев и превосходства противника. Несмотря на это, ВСУ продолжают оборону, нанося противнику огневые удары.

