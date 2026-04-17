Інститут вивчення війни оцінив, що останнім часом лінія фронту змінилася лише на одному з напрямків.

Де змінилася лінія фронту?

Українські сили нещодавно мали успіх на Слов'янському напрямку. Геолоковані кадри, опубліковані 15 квітня, свідчать, що ЗСУ нещодавно просунулися на схід від Лимана.

Де українським силам вдалося відвоювати територію

Окрім того, аналітики викрили брехню окупантів. Так, геолоковані кадри за 15 квітня показують, що Сили оборони утримують позиції в межах Соснового (північний захід від Лимана), де росіяни заявляли про буцімто свій контроль.

Також неправдиву інформацію ворог поширює щодо Краматорського напрямку.

Геолоковані кадри, опубліковані 16 квітня, вказують на те, що українські сили утримують позиції у Віролюбівці (схід від Дружківки), де раніше окупанти заявляли про свою присутність.

До слова, український 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ, який діє на Покровському напрямку, повідомив 16 квітня, що російські сили проводять кілька хвиль інфільтраційних атак у центральній частині Гришиного та намагаються просунутися до північної частини населеного пункту.

