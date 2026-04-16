Про таке в етері телемарафону розповів речник Угруповання об'єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов.

Дивіться також Дві бази "Іскандерів", склад "Рубікону" та ЗРК: "Птахи Мадяра" уразили 16 важливих цілей Росії

Чому росіяни активізувалися на прикордонні Сумщини?

Повідомляється, що посилений тиск з боку противника українські військові спостерігають у районі сіл Грабовського й Миропільського в Сумській області.

Так, окупанти останніми днями намагаються захоплювати прикордонні села. Трегубов зазначив, що наразі ворог намагається просунутися вглиб території України приблизно на 500 метрів.

Водночас мешканців прикордонних районів евакуювали ще раніше. Сталося це після того, як у грудні з Грабовського окупанти викрали понад 50 людей.

До слова, аналітики DeepState зазначали, що прорив російських військ у селі Грабовське на Сумщині, ймовірно, стався через недбалість окремих українських військових на цій ділянці. Зокрема, йдеться про слабкий контроль за виконанням завдань, ризиковану поведінку під час роботи ворожих дронів, а також про можливі випадки передачі табельної зброї місцевим жителям.

Яка ситуація на фронті Сумщини: дивіться карту DeepState

До того ж, коментуючи ситуацію на Харківщині, речник підкреслив, що значних змін не відбулося. За його словами, йдеться про ті ж самі невеликі осередки та вклинення: село Дегтярне та дві окремі ділянки на Південно-Слобожанському напрямку, одна з яких – Вовчанськ. Нових обставин у цьому районі наразі немає.

Як сили оборони дають відсіч окупантам на Сумщині?