Институт изучения войны оценил, что в последнее время линия фронта изменилась только на одном из направлений.

Где изменилась линия фронта?

Украинские силы недавно имели успех на Славянском направлении. Геолоцированные кадры, опубликованные 15 апреля, свидетельствуют, что ВСУ недавно продвинулись на восток от Лимана.

Где украинским силам удалось отвоевать территорию / Карты ISW

Кроме того, аналитики разоблачили ложь оккупантов. Так, геолоцированные кадры за 15 апреля показывают, что Силы обороны удерживают позиции в пределах Соснового (северо-запад от Лимана), где россияне заявляли о якобы своем контроле.

Также ложную информацию враг распространяет относительно Краматорског направления.

Геолоцированные кадры, опубликованные 16 апреля, указывают на то, что украинские силы удерживают позиции в Веролюбовке (восток от Дружковки), где ранее оккупанты заявляли о своем присутствии.

К слову, украинский 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск, который действует на Покровском направлении, сообщил 16 апреля, что российские силы проводят несколько волн инфильтрационных атак в центральной части Гришино и пытаются продвинуться к северной части населенного пункта.

