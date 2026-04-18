Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил российским пропагандистам, сообщает "РБК-Украина".

Читайте также Путин уже 2 недели не выходит в люди: что происходит в России – интервью с экс-сотрудниками ЦРУ

Состоится ли встреча на уровне лидеров?

Во время Анталийского дипломатического форума представители российских пропагандистских медиа обратились к украинской делегации и спросили, возможна ли встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Зеленский готов встретиться с Путиным. Вопрос – почему он прячется?

– лаконично ответил Сибига.

Сибига общается с российскими пропагандистами: смотрите видео

Ранее глава МИД сообщал, что в переговорах также должны принять участие президенты Эрдоган и Трамп: Зеленский уже передал соответствующие сигналы турецкой стороне во время визита в Стамбул 4 апреля.

Сам Владимир Зеленский также заявлял, что встретится с российским диктатором, однако "не в Москве, и не в Киеве".

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок в комментарии 24 Канала отметил, что тема возможной встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным не является новой. Он напомнил, что еще летом 2025 года украинский президент предлагал провести переговоры в Турции, однако российский диктатор тогда не приехал. По мнению эксперта, сейчас Украина активизировала тему встречи с Путиным, чтобы продемонстрировать недоговороспособность России.

Есть ли прогресс в переговорах?