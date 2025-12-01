Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Anadolu.

Що сказав Ердоган про атаки на "тіньовий флот" Росії?

Турецький президент висловив занепокоєння після ймовірної операції СБУ проти російських танкерів.

Ердоган заявив, що війна Росією з Україною "досягла рівня, що відкрито загрожує безпеці судноплавства в Чорному морі".

Напади на торгові судна в нашій виключній економічній зоні свідчать про тривожне загострення ситуації. Ми не можемо в жодному разі виправдати ці напади, які загрожують безпеці судноплавства, життю людей та навколишньому середовищу, особливо в нашій виключній зоні,

– сказав він.

Ердоган також заявив, що Туреччина надсилає необхідні попередження всім сторонам щодо таких ситуацій.

А ще – уважно стежить за діяльністю, спрямованою на припинення війни, і висловлює готовність зробити свій внесок у це.

Що відомо про атаку на російські танкери?