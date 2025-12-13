Про це він сказав журналістам на борту літака під час повернення до Туреччини з Ашхабада, передає 24 Канал з посиланням на Anadolu Ajansı.

Де Ердоган помітив шанс для швидкого миру?

Мир не за горами, ми це бачимо. Все, що нам потрібно зробити, це повернути наш курс туди, де мир,

– заявив турецький лідер.

Ердоган повідомив, що під час зустрічі обговорив з Путіним війну Росії проти України, а також роль, яку Туреччина може відіграти в мирному врегулюванні. За його словами, і Москва, і Анкара позитивно сприймають діалог, ініційований президентом США Дональдом Трампом. Турецький президент також висловив сподівання на окрему розмову з американським лідером.

"Ми здебільшого обговорювали війну та мирні зусилля. Як і всі учасники, Путін чудово знає позицію Туреччини з цього питання. Ми вважаємо, що ця війна мала б закінчитися давно", – зазначив Ердоган.

Окремо він наголосив, що Чорне море не має перетворюватися на зону бойових дій, оскільки це "зашкодить Росії та Україні та жодним чином не принесе їм користі".

"Усім потрібне безпечне судноплавство в Чорному морі. Це має бути забезпечено", – підкреслив президент Туреччини.

Ердоган порадив Путіну піти на часткове перемир'я з Києвом