Зустріч президентів відбулася на полях "Міжнародного форуму миру та безпеки", який проходив у Туркменистані, передає 24 Канал із посиланням на Anadolu Ajansı.

Дивіться також Зеленський пояснив бачення США щодо територій і що таке "демілітаризована зона"

Про що говорили Путін та Ердоган?

Окрім двосторонніх відносин між країнами, Ердоган і Путін говорили про війну в Україні.

Президент Туреччини зазначив, що зусилля задля справедливого завершення війни в Україні мають велике значення.

Він висловив переконання, що можна досягти прогресу у сферах, які приносять практичну користь обом сторонам конфлікту.

Так, політик закликав Росію та Україну до запровадження обмеженого режиму припинення вогню. Він запропонував відмовитися від ударів по енергетичних об'єктах та портах.

Президент додав, що Туреччина уважно стежить за переговорним процесом щодо завершення війни та готова стати майданчиком для перемовин у будь-якому форматі.

У Кремлі теж прокоментували зустріч Путіна та Ердогана. Речник диктатора Дмитро Пєсков підтвердив, що "лідери обмінялися думками щодо українського питання".

Також, за його словами, вони обговорили наміри Євросоюзу влаштувати конфіскувати російські активи, які чиновник назвав "грандіозним шахрайством".

До слова, на початку грудня президент Франції Еммануель Макрон відвідав Китай для зустрічі із Сі Цзіньпіном. Він хотів переконати лідера КНР повпливати на Путіна у контексті завершення війни. Також Макрон хотів, аби Пекін підтримав ідею тримісячного перемир'я, під час якого сторони конфлікту утримуватимуться від ударів по критичних об'єктах.

Що відомо про удари по танкерах Туреччини у Чорному морі?

Слід зауважити, що енергетичне перемир'я є вигідним для самої Туреччини. Вона потерпає як від російських, так і українських ударів.

Так, наприклад, 17 листопада, Росія вдарила по Ізмаїлу на Одещині дронами. В результаті ворожого удару загорілось судно під прапором Туреччини. Воно перевозило близько 4 000 тонн зрідженого газу.

Наприкінці листопада дрони СБУ атакували два танкери неподалік берегів Туреччини. Вони могли перевозити російську нафту, допомагаючи Кремлю обходити міжнародні санкції. Танкери йшли без прапорів. Президент Туреччини Ердоган назвав ситуацію "тривожним загостренням" і заявив, що війна Росії проти України загрожує безпеці судноплавства в Чорному морі.

Туреччина була зобов'язана у своїх протоках оглянути ці танкери. Виявити, що вони не мають права перебувати в морі і затримати за 2 обставинами – несанкціоноване мовлення (робота радіостанції) і відсутність національності, тобто жодної державної реєстрації. І тоді б вони не пішли до Чорного моря.