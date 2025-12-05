Я б просив всіх, хто може, – передайте кому можна в Туреччині, що в цьому є провина самої Туреччини. Далі розкажу, в чому вона полягає. Про це пише Андрій Клименко, інформує 24 Канал.

Як Туреччина прогавила танкери?

Перше судно – танкер під назвою KAIROS. Тип судна Crude Oil Tanker, IMO: 9236004, з 1 листопада 2025 року не має прапора і реєстрації в Морському регістрі суден жодної країни, до цього мав реєстрацію і прапор Гамбії.

Друге судно – VIRAT. Тип судна Crude Oil Tanker, IMO: 9832559, з 1 листопада 2025 року також не має прапора і реєстрації в Морському регістрі суден жодної країни, а до цього з 1 серпня мав реєстрацію і прапор Гамбії, а з 1 травня – фальшивий прапор Коморських островів.

Є така віднедавна знаменита стаття 110 в Конвенції ООН з морського права. У ній ідеться про право на огляд.

1. За винятком випадків, коли акти втручання основані на правах, встановлених міжнародними договорами, військовий корабель, що зустрів у відкритому морі іноземне судно інше ніж судно, що користується повним імунітетом відповідно до статей 95 і 96, не мають права піддавати його огляду, якщо відсутні розумні підстави підозрювати, що:

це судно займається піратством;

це судно займається работоргівлею;

це судно займається несанкціонованим мовленням, а держава прапора військового корабля має юрисдикцію відповідно до статті 109;

це судно не має національності;

хоча на ньому піднято іноземний прапор або воно відмовляється підняти прапор, це судно насправді має ту ж національність, що й цей військовий корабель.

2. У випадках, передбачених у пункті 1, військовий корабель може провести перевірку права судна на його прапор. З цією метою він може відправити шлюпку під командуванням офіцера до підозрюваного судна. Якщо після перевірки документів підозра залишається, він може провести подальший догляд на борту цього судна з усією можливою обережністю.

Отже, морська держава Туреччина була зобов'язана у своїх протоках оглянути ці танкери. Виявити, що вони не мають права перебувати в морі і затримати за 2 обставинами – несанкціоноване мовлення (робота радіостанції) і відсутність національності, тобто жодної державної реєстрації. І тоді б вони не пішли до Чорного моря.

Так що моралізація і занепокоєння Туреччини – не за адресою.

На карті – трек танкера KAIROS 28 листопада через турецькі протоки без прапора і реєстрації. Розбирайтесь, турецькі друзі, можете потім розповісти світу – кого покарали за неналежне виконання службових обов'язків...



Трек танкера KAIROS / Карта автора