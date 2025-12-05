24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію матеріалів Девіда Акса з порталу Euromaidan Press (EP). Оригінальна публікація початково вийшла на сайті EP і публікується з дозволу правовласника.

Як змінилася роль танків на війні?

Попри втрату в Україні аж 16 100 транспортних засобів, росіяни з лишком компенсували ці втрати, вилучивши майже 13 тисяч старих транспортних засобів з довгострокового зберігання та доповнивши їх приблизно 4 тисячами абсолютно нових машин.

Читайте також То чи закінчиться війна в Україні найближчим часом?

У результаті в лютому 2022 року росіяни мали 20 тисяч машин, а через 45 місяців у них їх вже 21 тисяча. Так, багато з цих машин гірші за нові й ті, які росіяни втратили. А проте вони являють собою потужну та довговічну бронетанкову силу. Це якщо Кремль вирішить використовувати їх економно.

Це має тривожні наслідки для України та будь-якої іншої країни, на яку Росія може націлитися.

"Росія не вичерпує свої бронетанкові резерви. Якщо моделювати майбутнє з урахуванням постійного рівня втрат у 2025 році та стабільного нового виробництва, загальний парк залишиться вищим за рівень 2022 року як мінімум до 2030 року", – пояснив аналітик Делвін, який проаналізував цифри.

Так, Росії може бути важко компенсувати значні втрати у сфері транспорту після 2030 року. Однак це не допоможе Україні, принаймні зараз.

Звичайно, в загальних цифрах Делвіна спостерігаються різні тенденції. Згідно з його підрахунками, які базуються на роботі аналітика Jompy, з 2022 року спостерігається незначне скорочення кількості російських танків, навіть попри те, що російські збройні сили значно розширилися завдяки новим полкам і бригадам.

Це має сенс, оскільки основна роль танків змінилася. Ще у 2022 році великі формування танків – іноді десятки одночасно – діяли самостійно або в загальновійськових формуваннях з іншими типами техніки. Танкові атаки все ще були можливими й поширеними.

Але це було до того, як крихітні дрони з видом від першої особи поширилися по всій лінії фронту.

Кілька FPV-дронів вартістю 500 доларів можуть підбити танк вартістю мільйон доларів. FPV-дрони знищили понад дві третини російських танків за останні місяці. Зараз і російські, і українські танки переважно залишаються далеко за лінією фронту, ховаючись у підземних бліндажах. Вони лише зрідка виїжджають, щоб зробити кілька гарматних снарядів з відстані кількох кілометрів.

Нині танки відіграють значно меншу роль у російській бойовій доктрині, ніж чотири роки тому.

Коли російські танки вступають у прямий бій, то зазвичай виступають як головні машини в невеликих механізованих штурмових групах, включаючи бойові машини піхоти й бронетранспортери, що перевозять відділення піхоти. Загорнуті в шари імпровізованої броні проти дронів та оснащені мінними плугами, танки розчищають шлях для наступних машин, підриваючи міни та поглинаючи якомога більше ударів дронів.

У Росії збільшилася кількість БРТ

Танки підтримують БМП та БТР, які зараз є найважливішими транспортними засобами на полі бою. Вони перевозять та захищають піхоту, завданням якої є займати та утримувати нові позиції.

Саме тому кількість БТРів на озброєнні Росії значно зросла. Делвін зазначив "різке збільшення на 38%" кількості бронетранспортерів, оскільки Кремль відшкодовує втрати та оснащує нові підрозділи цією технікою. Однак загальна кількість важчих БМП, таких як БМП-3, дещо зменшилася, адже цих машин на складі ніколи не було стільки, скільки легших і простіших БТРів, таких як МТ-ЛБ.

Хоча багато російських атак зараз передбачають проникнення військ пішки або на мотоциклах – методи атаки, які сприяють армії, що має багато живої сили та неоднозначне ставлення до втрат, – механізовані атаки залишаються постійною тактикою зі щомісячними втратами в кілька сотень під час таких операцій.

"Ці машини залишаються важливими для штурму укріплених позицій, хоча все частіше використовуються в поєднанні з легкими мотоциклетними підрозділами та штурмовими групами, орієнтованими на проникнення", – додав Делвін. Поки росіяни поєднуватимуть піхотні атаки з механізованими, у них мало шансів залишитися без техніки.

Принаймні, протягом наступних п'яти років.