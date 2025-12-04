Спробую пояснити на конкретному прикладі. Про це Юрій Федоренко розповів в інтерв'ю 24 Каналу.

Коли можуть зупинитися бойові дії?

Коли одна зі сторін втратить спроможності до виконання завдань на полі бою. Наприклад, українське військо (сподіваюся, такого ніколи не трапиться) втратило спроможності утримувати лінію боєзіткнення. Тоді противник окупує нашу землю, позбавить нас державності і знищить народ. Після того почне користуватися основним капіталом нашої держави як своїм ресурсом.

Або ж інша ситуація. Бойові дії можуть зупинитися, коли противник втратить спроможності до ведення активних ударно-штурмових дій і не зможе просуватися на лінії бойового зіткнення.

Чи втратила Росія станом на сьогодні спроможності до ведення активних ударно-штурмових і наступальних дій? На жаль, мусимо констатувати, що ні. Чи втратило українське військо спроможності до оборони нашої землі? Гарантовано, що ні.

Будь-яких передумов, що бойові дії можуть завершитися у досяжній перспективі, на поверхні фактично немає, бо Росію все це влаштовує. Вони поетапно, стираючи свій ресурс, людей намагаються виконувати завдання в Україні, чекають, коли ми всередині пересваримося, покинемо свою державу, щоб реалізувати основний намір – знищення нас.

Мої слова підтверджуються тактикою, яку противник застосовує по тилових містах, завдаючи ракетно-шахедних ударів по житловій інфраструктурі, закладах охорони здоров'я, освіти.

Це навмисний терор для того, щоби змушувати основний капітал нашої держави – людей – виїжджати за кордон, вивозити свої сім'ї. Бо чим менше українців залишається на нашій землі, тим менше у війська є спроможності тримати лінію бойового зіткнення. Тож противник діє комбіновано.

Що робити українцям зараз?

Як наслідок, виникає запитання: що ми маємо робити, якщо перспективи завершення бойових дій у досяжній перспективі року – півтора немає? Звісно, ми маємо готуватися до довготривалих бойових дій. Ця підготовка починається з елементарного. Якщо у вас є можливість, купіть для себе пальничок, теплу кофту, зробіть запас води для того, щоби можна було перечекати той холодний період ударів.

Зокрема, у бомбосховищах, у тимчасових укриттях, які організовані по всій території України. Їх, звісно, не вистачає, але більшість за цей період часу знайшла можливість сховатися.

Також, якщо можете, допоможіть тим, хто цього дійсно потребує або не має можливості. Подивіться, хто біля вас живе. Можливо, люди похилого віку потребують допомоги та не мають звідки її отримати ні за допомогою муніципалітетів, ні за допомогою держфінансування. Допоможіть їм, будь ласка.

Чому не варто надіятися на швидке закінчення війни?

І плануємо, налаштовуємо себе на те, що війна ще буде продовжуватись довгий проміжок часу. Можуть бути будь-які обставини. Наприклад, полетів борт Путіна в Туреччину на якийсь черговий захід і не долетів, впав у Чорне море. Як наслідок, змінюється політична конфігурація.

Або будь-які інші заходи, які нам зараз невідомі. Наприклад, ми змогли отримати Tomahawk і повністю поклали можливості Росії до акумулювання видобутку нафтопродуктів. Як наслідок, їм просто не буде за що воювати навіть за повної підтримки Китаю, яка є сьогодні. Тому якщо щось зміниться і війна завершиться раніше, то для нас це буде винятково позитивний момент, якого ми досягли з легкістю.

Але якщо ми будемо розраховувати, що хтось про щось домовиться і війна завершиться на тих чи інших умовах – а вона буде продовжуватись довгий час, – то для нас ця помилка солодкої неправди може стати фатальною.

Не тільки для української держави, а й для кожного українця. Зокрема, для тих, хто є військовозобов'язаний, але не долучився до Сил оборони. Їх мобілізують у російське військо, війна продовжиться проти інших країн.

Тому зараз нам як ніколи потрібно тверезо оцінювати всю інформацію, яка лунає з різних джерел. Нам потрібно зберігати єдність, допомагати своїм ближнім. Я переконаний, що в української держави і війська є всі перспективи та можливості, щоб вистояти в цьому конфлікті і зберегти державність. Далі зробити так, щоб наша країна була багатою, безпечною, і не допустила можливості для російського окупанта повторити спробу анексії наших територій.